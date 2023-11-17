Khám phá đỉnh cao âm thanh cùng sản phẩm loa Nanomax Pro 218 bass đôi 50cm

Đời sống 17/11/2023 15:49

Loa kéo bình & điện Nanomax Pro 218 bass đôi mang đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh tuyệt vời khiến mọi khoảnh khắc trở nên sống động hơn.

 Hệ thống âm thanh của Nanomax bass đôi Pro 218 tạo nên trải nghiệm nghe nhạc đỉnh cao. Với cấu hình mạnh mẽ, bao gồm 2 loa Bass 5 tấc, 2 loa trung 16cm và 2 loa treble sáng bén, sản phẩm này cam kết mang đến trải nghiệm âm thanh đa dạng và chân thật nhất. Mỗi nốt nhạc được tái tạo với độ chính xác tuyệt đối và sắc thái tối đa, giúp người nghe như đang trực tiếp tham gia vào không gian âm nhạc sống động của một buổi hòa nhạc trực tiếp.

Khám phá đỉnh cao âm thanh cùng sản phẩm loa Nanomax Pro 218 bass đôi 50cm - Ảnh 1

Công suất tối đa lên đến 3000W giúp loa Pro-218 phát huy sức mạnh đỉnh cao trong cả những không gian lớn. Điểm độc đáo của loa kéo này là khả năng linh hoạt trong việc sử dụng nguồn điện AC-220V hoặc bình ắc quy 12V, làm cho loa trở nên tiện lợi không chỉ trong nhà mà còn ngoài trời. 

Loa kéo bình & điện Nanomax Pro-218 bass đôi 50cm với thiết kế đẹp mắt và chất liệu thùng loa là gỗ ép sơn gai chống thấm, chống trầy. Độ bền cao và sự thanh lịch của loa Nanomax Pro-218 không chỉ đảm bảo trải nghiệm âm thanh xuất sắc mà còn tăng thêm vẻ sang trọng và phong cách cho không gian sử dụng.

Khám phá đỉnh cao âm thanh cùng sản phẩm loa Nanomax Pro 218 bass đôi 50cm - Ảnh 2

Loa Nanomax Pro-218 không chỉ mạnh mẽ với cấu hình âm thanh đỉnh cao mà còn là trung tâm giải trí đa kết nối độc đáo. Với Bluetooth 5.0, người dùng có thể dễ dàng kết nối từ các thiết bị di động và máy tính bảng. Cổng USB và thẻ nhớ SD cung cấp phương tiện thuận tiện để phát nhạc từ các thiết bị lưu trữ di động. Kết nối Optical cho phép trải nghiệm âm thanh sống động từ các nguồn tín hiệu quang học.

Micro không dây UHF điều chỉnh tần số linh hoạt, tối ưu hóa chất lượng âm thanh và giảm thiểu nhiễu, mang lại trải nghiệm biểu diễn chuyên nghiệp. Điều này giúp tăng cường chất lượng âm thanh, làm cho mọi buổi hát trở nên sống động và thu hút hơn. Tổng cộng, khả năng kết nối đa dạng của Pro-218 làm cho nó trở thành trung tâm giải trí linh hoạt và tiện ích, phục vụ mọi nhu cầu giải trí của người sử dụng một cách đa chiều.

Thời lượng sử dụng pin của sản phẩm có thể lên đến 4-7 tiếng, tùy thuộc vào điều kiện sử dụng cụ thể và cấu hình hoạt động của loa. Điều này mang lại sự linh hoạt cho người dùng khi muốn sử dụng loa ở những nơi không có nguồn điện trực tiếp hay bất kỳ hoạt động nào cần sự di động.

Khám phá đỉnh cao âm thanh cùng sản phẩm loa Nanomax Pro 218 bass đôi 50cm - Ảnh 3

Sản phẩm loa kéo bass đôi Pro - 218 đến từ Nanomax -  thương hiệu hàng đầu về ampli & loa tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển tập trung vào việc đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu thưởng thức âm thanh đỉnh cao. Nanomax không ngừng tạo ra sự khác biệt tối ưu nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng với nhiều các dòng sản phẩm về loa bass kéo nhiều kích thước, loa bass xách tay, loa bass đôi. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến cải thiện chất lượng sản phẩm như công nghệ echo, reverb, cổng kết nối không dây đa dạng….

Nanomax không chỉ nổi bật với sản phẩm chất lượng mà còn bởi sứ mệnh "Khơi dậy niềm đam mê âm nhạc." Điều này không chỉ là định hướng cho hoạt động kinh doanh mà còn là nguồn động viên giúp đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của Nanomax không ngừng phấn đấu để đưa sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Thương hiệu này không chỉ là người dẫn đầu về công nghệ âm thanh mà còn là nguồn đam mê và sức sống cho cộng đồng yêu âm nhạc.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Nanomax và các sản phẩm âm thanh tiện ích tại website https://nanomax.com.vn/

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