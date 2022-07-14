Khai trương văn phòng mới, Viatris Việt Nam củng cố cam kết với thị trường

Sự kiện này thể hiện quyết tâm của Viatris hướng đến mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận thuốc của bệnh nhân Việt Nam và xây dựng thành công nền tảng hợp tác vững chắc trong việc cải thiện sức khỏe bệnh nhân và hỗ trợ cộng đồng.

Đây là văn phòng thứ hai tại Việt Nam của Viatris kể từ khi thành lập văn phòng chính vào năm 2021 tại TP.HCM.

Bà Eunice Cho, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Viatris Việt Nam, chia sẻ: “Sự hiện diện tại Việt Nam là một phần trong chiến lược của Công ty Viatris nhằm thực hiện sứ mệnh giúp cho mọi người dân trên khắp thế giới sống khỏe mạnh hơn trong mọi giai đoạn của cuộc đời.

Việc mở thêm văn phòng tại Việt Nam sẽ đem lại tiềm năng phát triển tích cực cho công ty, đồng thời cho thấy những hoạt động của Viatris tại Việt Nam luôn song hành với mục tiêu đáp ứng các nhu cầu trong chăm sóc sức khỏe và đảm bảo cho người dân có thể tiếp cận được các loại thuốc chất lượng tốt.

Chúng tôi luôn nỗ lực thúc đẩy các hoạt động mang tính bền vững hướng đến cộng đồng và hoàn toàn tin tưởng vào những cơ hội trong tương lai cũng như những giá trị mà Viatris Việt Nam mang đến cho các bệnh nhân, cho nhân viên của chúng tôi, cho khách hàng và cho toàn xã hội”.

Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 1 năm thành lập Viatris Việt Nam

Được biết, Viatris Việt Nam hiện đang quản lý và vận hành một danh mục sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực điều trị các bệnh không lây nhiễm, bao gồm các bệnh tim mạch, giảm đau, thần kinh và sức khỏe nam khoa.

Theo một thống kê, tại Việt Nam, gánh nặng của các bệnh không lây nhiễm (NCDs) đang ngày càng gia tăng và là mối quan tâm lớn của ngành y tế. Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân của 77% số ca tử vong trên cả nước, trong đó, tử vong do bệnh tim mạch chiếm 31%, ung thư 19%, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 6%, đái tháo đường 4% và các bệnh không lây nhiễm khác 18%.

Nhằm củng cố các cam kết của mình tại thị trường Việt Nam, Viatris Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với các đối tác khác nhau, bao gồm các tổ chức và cơ quan chính phủ cùng các bệnh viện hàng đầu, tập trung vào khả năng tiếp cận thuốc, nâng cao nhận thức cộng đồng, tầm soát bệnh cũng như đào tạo cho các đơn vị cung cấp dịch vụ y tế về các bệnh không lây nhiễm.

Viatris đã hợp tác với các hiệp hội y khoa, các trường đại học và bệnh viện tại Việt Nam thực hiện các chương trình đào tạo y khoa, cũng như các hội nghị khoa học nhằm cung cấp cho các y bác sĩ những kiến thức cập nhật và hướng dẫn điều trị tiên tiến. Nổi bật trong đó, Viatris Việt Nam đã khởi xướng Dự án Sao vàng Sức khoẻ và ra mắt Ứng dụng SCORE-VN, nhằm giúp các bác sĩ ở bệnh viện tuyến dưới có thể nhanh chóng xác định các bệnh nhân có nguy cơ, giúp chẩn đoán sớm và quản lý bệnh lý tim mạch tốt hơn.

Trong năm qua, dự án đã đào tạo mô hình tầm soát các bệnh lý tim mạch cho 1.000 bác sĩ. Điều này đã tạo điều kiện cho 28.410 người được khám sàng lọc, phát hiện được 5.273 bệnh nhân và 3.832 bệnh nhân đã được quản lý theo phác đồ điều trị. Dự án Sao vàng Sức khoẻ được thực hiện với sự hợp tác của Hội Tim mạch học Việt Nam.

Trong năm 2021, Viatris Việt Nam cũng đã hỗ trợ Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 với nỗ lực đưa hàng triệu liều thuốc kháng vi rút Remdesivir về Việt Nam sớm nhất có thể để đáp ứng nhu cầu điều trị khẩn cấp của bệnh nhân.