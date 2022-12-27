Khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm thú vị mới ở AEON Việt Nam

Đời sống 27/12/2022 15:58

Nhằm mang đến những trải nghiệm mua sắm mới mẻ và thuận tiện cho khách hàng, AEON Việt Nam liên tục nâng cấp và làm mới không gian, cách bày trí, đẩy mạnh chiến lược chuyên biệt hoá khu vực bán hàng.

Không gian mua sắm tại các trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị (TT BHTH&ST) AEON đã và sẽ được tái cấu trúc theo hướng chuyên biệt hóa các khu vực bán hàng.

Được biết, hành động này triển khai tại AEON Bình Tân & AEON Tân Phú,  tạo nên những không gian thú vị cho khách hàng đến mua sắm.

Các sản phẩm cùng nhóm hàng sẽ được sắp xếp theo mô hình tương tự như “1 cửa hàng chuyên biệt”. Đến mua sắm tại AEON, khách hàng sẽ bắt gặp các “cửa hàng” mới như My Closet – khu vực các sản phẩm thời trang cho giới trẻ, Sport & Activitites – bày bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu về thể thao, hoạt động trong nhà và ngoài trời…

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Khu vực mới: Sports & Activities được thiết kế dành riêng cho khách hàng yêu thích thể thao

Ở mỗi “cửa hàng”, khách hàng đều có thể thấy sản phẩm được trưng bày bắt mắt theo nhu cầu sử dụng (vận động, du lịch, làm đẹp, trang trí nhà cửa…) để người tiêu dùng dễ dàng hình dung công năng của từng sản phẩm hoặc cách kết hợp các sản phẩm. 

Thêm vào đó, các dịch vụ đi kèm cũng được chuyên biệt hóa để phù hợp với đặc trưng của từng nhóm sản phẩm; đội ngũ nhân sự cũng được đào tạo để có kiến thức đầy đủ, am hiểu về nhóm sản phẩm mình phụ trách và kịp thời hỗ trợ khách hàng lựa chọn mua sắm phù hợp với nhu cầu.

Tại tầng 1, khu vực My Closet – mô hình “cửa hàng” các sản phẩm thời trang thuộc nhãn hàng riêng của AEON - hướng tới đối tượng khách hàng nữ trong độ tuổi từ 16-24 tuổi, với khoảng 400 dòng sản phẩm khác nhau, chủ yếu là các sản phẩm thời trang hàng ngày như áo phông, quần short với đa dạng mẫu mã, sắc màu trẻ trung, tươi sáng.

Sở hữu tiêu chuẩn, chất lượng Nhật Bản, song nhiều sản phẩm của My Closet được sản xuất trong nước, nên có mức giá chỉ bằng 50-75% so với các thương hiệu thời trang khác có chất lượng tương đương. Đây được xem là một trong những nhóm hàng “mũi nhọn” được AEON Việt Nam tập trung phát triển trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, HÓME CÓORDY – Nhãn hàng riêng của AEON – cũng là một trong những điểm nhấn mới tại AEON Tân Phú & AEON Bình Tân.

Nơi đây cung cấp hơn 1.500 sản phẩm bao gồm đồ gia dụng, đồ trang trí nội thất cho phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp… HÓME CÓORDY ngày càng được khách hàng Việt quen thuộc và ưa chuộng bởi sản phẩm đa dạng, thiết kế tối giản theo phong cách và tiêu chuẩn chất lượng Nhật.

Khách hàng trải nghiệm không gian mua sắm thú vị mới ở AEON Việt Nam - Ảnh 2

Khu vực HÓME CÓORDY được bày trí tối giản theo phong cách Nhật Bản

Tương tự, khu vực Kitchen World mang đến một thế giới của các dụng cụ nhà bếp của nhiều thương hiệu nổi tiếng, hứa hẹn sẽ mang đến cho các chị em nội trợ nhiều sản phẩm hữu ích.

Trong khi đó, Kids Republic với đa dạng sản phẩm dành cho mẹ & bé như thời trang, đồ chơi trẻ em… là sự lựa chọn hàng đầu của các gia đình và mẹ bỉm sữa.

Ngoài ra, khu vực khác cũng được AEON Việt Nam đổi mới như khu vực dành cho các sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường, khu văn phòng phẩm và đồ chơi, khu ẩm thực...

Riêng tại AEON Bình Tân, khu ẩm thực Delica còn được nâng cấp, bố trí thêm nhiều chỗ ngồi phục vụ khách hàng. Khu siêu thị cũng được bổ sung thêm các quầy thu ngân thanh toán không tiền mặt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới.

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Từ khóa:   xã hội

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