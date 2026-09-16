iPhone 18 Pro và iPhone Duo, so sánh nhanh hiệu năng, camera, pin máy, giá bán

Cả iPhone 18 Pro và Duo cùng trang bị A20 Pro với CPU 6 lõi, GPU 7 lõi và Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi. Cấu hình này tạo nền tảng xử lý cho các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh, dựng video hoặc chơi game. Tuy nhiên, thông số chip tương đồng không đồng nghĩa hiệu năng thực tế của hai máy hoàn toàn giống nhau.

Khi đặt lên bàn cân, iPhone 18 bản Pro và iPhone Duo cho thấy hai hướng tiếp cận khác biệt về trải nghiệm trên smartphone cao cấp. Cùng điểm qua những thông số đáng chú ý về hiệu năng, camera, pin và giá bán để có cái nhìn tổng quan hơn.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cách khai thác sức mạnh xử lý. iPhone Duo có màn hình trong 7,6 inch và hỗ trợ sử dụng các ứng dụng song song, phù hợp khi vừa đọc tài liệu vừa ghi chú. Với người chủ yếu mở từng ứng dụng riêng lẻ, lợi thế này nằm ở không gian thao tác chứ không phải tốc độ xử lý.

Camera và khả năng chụp ảnh

iPhone 18 Pro sở hữu ba camera 48 MP gồm Fusion Main, Ultra Wide và Fusion Telephoto 4x, đồng thời hỗ trợ mức 8x chất lượng quang học. Camera chính có khẩu độ thay đổi giúp người dùng kiểm soát ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn.

Hệ thống camera 48MP trên 18 Pro nổi bật hơn

Ngược lại, iPhone Duo sử dụng hệ thống Dual Fusion với camera chính 48 MP và góc siêu rộng 48 MP, hỗ trợ thu phóng chất lượng quang học lên đến 2x. Máy không có telephoto riêng nhưng có Duo Preview cho phép người được chụp xem khung hình trên màn hình ngoài.

Thời lượng pin và công nghệ sạc

Theo Apple, iPhone 18 Pro có thời gian xem video lên đến 34 giờ và xem video trực tuyến lên đến 31 giờ. Bản Duo đạt tối đa 44 giờ khi xem video trên màn hình ngoài và 31 giờ khi sử dụng màn hình trong. Vì vậy, người mua Duo nên chú ý đến thời lượng ở màn hình trong nếu thường xuyên sử dụng không gian hiển thị lớn.

Về sạc nhanh, iPhone 18 Pro có thể đạt 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60 W hỗ trợ Cung Cấp Điện Áp Linh Hoạt và cáp phù hợp. Tuy nhiên, iPhone bản Duo cần khoảng 20 phút để đạt cùng mức pin trong điều kiện sạc nhanh Apple quy định.

Giá bán và các phiên bản bộ nhớ

Hiện nay, iPhone 18 Pro có niêm yết tại CellphoneS từ 38.999.000 đồng cho bản 256 GB. Các phiên bản 512GB, 1TB và 2TB lần lượt có giá 45.499.000 đồng, 58.499.000 đồng và 77.999.000 đồng. iPhone Duo cũng có bốn tùy chọn bộ nhớ tương ứng với mức giá từ 64.999.000 đồng đến 103.999.000 đồng.

Khi đối chiếu cùng dung lượng, iPhone Duo cao hơn 26 triệu đồng ở cả bốn phiên bản. Khoản chênh này phù hợp hơn với người thường xuyên sử dụng màn hình gập, mở hai ứng dụng hoặc xem nội dung trên màn hình lớn. Nếu các tính năng này ít được khai thác, iPhone 18 bản Pro sẽ giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách.

Nên chọn iPhone 18 Pro hay iPhone Duo?

Nếu bạn ưu tiên chụp xa, cần camera telephoto riêng hoặc thường quay video để hậu kỳ, iPhone 18 Pro có bộ công cụ phù hợp hơn. Thiết kế dạng thanh cũng thuận tiện cho người muốn duy trì cách sử dụng iPhone quen thuộc. Mức giá thấp hơn đáng kể càng giúp bản Pro phù hợp với người không cần màn hình gập.

Bản Duo nổi bật màn hình gập linh hoạt

iPhone Duo đáng cân nhắc nếu màn hình gập thực sự hỗ trợ công việc hoặc giải trí thường xuyên. Khả năng mở hai ứng dụng song song, sử dụng màn hình 7,6 inch và tận dụng màn hình ngoài để xem trước khi chụp tạo ra khác biệt rõ hơn trong những tình huống này.

Địa chỉ mua iPhone 18 Pro và Duo uy tín?

Nếu đang tìm nơi mua iPhone 18 Pro và Duo chính hãng, bạn có thể tham khảo CellphoneS để theo dõi giá bán và chính sách ưu đãi theo từng thời điểm. Với iPhone 18 bản Pro, chương trình đặt trước tại CellphoneS đang hỗ trợ thu cũ lên đời trợ giá với tổng ưu đãi đến 6 triệu đồng hoặc giảm 2 triệu đồng khi thanh toán.

Đặc biệt, người mua có cơ hội hỗ trợ kèm trả góp 0% không phụ phí và không cần trả trước. Ngoài ra, S-Buyback còn đảm bảo mức thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng. Chương trình đặt hàng iPhone 18 bản Pro/Pro Max tại CellphoneS đã chính thức diễn ra và nhận máy từ 8h ngày 18/09.

Do số lượng ưu đãi có hạn, người dùng nên đăng ký sớm để có cơ hội hưởng chính sách phù hợp với nhu cầu. Nếu cần tư vấn thêm về phiên bản, ưu đãi hoặc hình thức thanh toán, bạn có thể liên hệ 1800.2097 để được hỗ trợ.

Có thể thấy, iPhone 18 Pro và iPhone Duo cùng sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhưng tạo khác biệt rõ ở camera, thời lượng pin và thiết kế. Nếu bạn đang tìm nơi mua iPhone thế hệ mới chính hãng, có thể tham khảo CellphoneS để cập nhật giá bán, phiên bản và các ưu đãi mới.