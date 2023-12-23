Đi vào đường cấm, tài xế xe máy tử vong vì tông trúng đuôi container

Đời sống 23/12/2023 10:12

Bất chấp đi vào đường cấm, nam tài xế xe máy tử vong sau khi đâm vào đuôi xe container đang dừng để sửa chữa.

Dẫn theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h40 ngày 22/12, tại tuyến Vành đai 3 trên cao hướng từ Thanh Trì về Mai Dịch.

Thời điểm trên, anh Dương Văn Nguyên (SN 1991, ở tỉnh Hà Nam), điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS: 90C-104.96, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS: 90R-007.16, đi trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng từ Thanh trì về Mai Dịch.

Theo cảnh sát, khi đi đến đoạn đối diện Bảo tàng Hà Nội, phương tiện trên bị hỏng nên tài xế đánh sát xe vào bên phải đường để sửa chữa. Tài xế cũng đồng thời đặt biển, bật xi nhan cảnh báo.

Đi vào đường cấm, tài xế xe máy tử vong vì tông trúng đuôi container - Ảnh 1
Hiện trường sự việc - Ảnh: Gia đình và Xã hội
Đi vào đường cấm, tài xế xe máy tử vong vì tông trúng đuôi container - Ảnh 2

Chiếc xe máy do anh T. điều khiển đi lên đường Vành đai 3 (Ảnh: Công an cung cấp) - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Sau đó, anh Đ.A.T. (SN 1987, quê Bắc Giang) điều khiển xe máy BKS: 30Z5-2218 đi lên đường Vành đai 3 (đường cấm xe máy), rồi bất ngờ đâm vào phần đuôi bên trái xe container.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, hậu quả, sau cú va chạm cực mạnh, xe máy của anh T. văng về phía trước sang trái và hư hỏng nặng, anh T. cũng tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tới hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông tránh ùn tắc và xác minh các tình tiết vụ việc qua những người chứng kiến và qua các thiết bị giám sát.

Đi vào đường cấm, tài xế xe máy tử vong vì tông trúng đuôi container - Ảnh 3

Nam tài xế xe máy tử vong sau khi đâm vào xe ô tô bị hỏng đang dừng đỗ trên đường vành đai 3 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do anh T. điều khiển xe máy đi vào đường cấm, không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái dẫn đến tai nạn giao thông.

Mẹ qua đời vì bệnh ung thư, để lại cho con bộ vé số trúng cả giải nhất lẫn giải nhì lên đến 40 tỷ đồng

Mẹ qua đời vì bệnh ung thư, để lại cho con bộ vé số trúng cả giải nhất lẫn giải nhì lên đến 40 tỷ đồng

'Khi chắc chắn trúng giải, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi nghĩ may mắn đã đến với tôi trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn sau khi mẹ tôi qua đời', người chiến thắng giải chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   tin đời sống tin nóng tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 6 giờ 24 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 6 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 6 giờ 29 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 6 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 7 giờ 31 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 8 giờ 31 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 9 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu