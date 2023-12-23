Bất chấp đi vào đường cấm, nam tài xế xe máy tử vong sau khi đâm vào đuôi xe container đang dừng để sửa chữa.

Dẫn theo thông tin từ Gia đình và Xã hội, vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h40 ngày 22/12, tại tuyến Vành đai 3 trên cao hướng từ Thanh Trì về Mai Dịch.

Thời điểm trên, anh Dương Văn Nguyên (SN 1991, ở tỉnh Hà Nam), điều khiển ô tô đầu kéo mang BKS: 90C-104.96, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS: 90R-007.16, đi trên đường Vành đai 3 trên cao theo hướng từ Thanh trì về Mai Dịch.

Theo cảnh sát, khi đi đến đoạn đối diện Bảo tàng Hà Nội, phương tiện trên bị hỏng nên tài xế đánh sát xe vào bên phải đường để sửa chữa. Tài xế cũng đồng thời đặt biển, bật xi nhan cảnh báo.

Hiện trường sự việc - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Chiếc xe máy do anh T. điều khiển đi lên đường Vành đai 3 (Ảnh: Công an cung cấp) - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Sau đó, anh Đ.A.T. (SN 1987, quê Bắc Giang) điều khiển xe máy BKS: 30Z5-2218 đi lên đường Vành đai 3 (đường cấm xe máy), rồi bất ngờ đâm vào phần đuôi bên trái xe container.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, hậu quả, sau cú va chạm cực mạnh, xe máy của anh T. văng về phía trước sang trái và hư hỏng nặng, anh T. cũng tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã tới hiện trường để khám nghiệm, phân luồng giao thông tránh ùn tắc và xác minh các tình tiết vụ việc qua những người chứng kiến và qua các thiết bị giám sát.

Nam tài xế xe máy tử vong sau khi đâm vào xe ô tô bị hỏng đang dừng đỗ trên đường vành đai 3 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do anh T. điều khiển xe máy đi vào đường cấm, không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái dẫn đến tai nạn giao thông.

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