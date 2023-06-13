Hy hữu: Đỡ đẻ cho lợn, một cụ ông ở Thanh Hóa bị tổn thương nặng ở 'vùng kín'

Đời sống 13/06/2023 20:53

Trong lúc vào chuồng cho lợn nái ăn và đỡ đẻ, người đàn ông 70 tuổi (Thanh Hóa) bị lợn tấn công khiến 'vùng kín' bị tổn thương nặng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 13/6, TS, bác sĩ Trịnh Hoàng Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu cho 1 bệnh nhân bị lợn cắn bị tổn thương nặng vùng kín, dương vật gần như bị mất da hoàn toàn và tinh hoàn phải cũng mất. Cụ thể, trong lúc vào chuồng cho lợn nái ăn và đỡ đẻ, người đàn ông này bị lợn tấn công.

Bệnh nhân là nam (70 tuổi, quê ở Thanh Hóa) vào viện trong tình trạng mất da dương vật toàn bộ và mất tinh hoàn phải. Bệnh nhân đã được cắt lọc làm sạch xử lý vết thương dương vật - bìu, để hở da vì vết thương bẩn do súc vật cắn có nguy cơ nhiễm trùng cao. 

Hy hữu: Đỡ đẻ cho lợn, một cụ ông ở Thanh Hóa bị tổn thương nặng ở 'vùng kín' - Ảnh 1
TS, bác sĩ Trịnh Hoàng Giang – Phó Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân Việt

Bệnh nhân ít nhất phải chịu 2 cuộc mổ nữa. Một là che phủ vùi da dương vật xuống da bụng. Sau 3 tháng các bác sĩ sẽ dùng các vạt da vùi để tạo thành da dương vật mới cho bệnh nhân.

Cũng theo thông tin từ báo Dân trí, TS Giang cho biết vết thương bộ phận sinh dục ngoài do súc vật cắn là một tổn thương hiếm gặp trong nam học. Trong các tai nạn liên quan đến vùng kín, gặp nhiều do tai nạn giao thông, do chơi thể thao bị đá vào vùng bìu - dương vật; do ghen tuông...

Hy hữu: Đỡ đẻ cho lợn, một cụ ông ở Thanh Hóa bị tổn thương nặng ở 'vùng kín' - Ảnh 2
TS Giang cho biết vết thương bộ phận sinh dục ngoài do súc vật cắn là một tổn thương hiếm gặp trong nam học - Ảnh minh họa: Internet

Với tổn thương dương vật do súc vật cắn, tuy ít gặp nhưng chấn thương thường nghiêm trọng. Đặc biệt với tai nạn do lợn cắn, có trường hợp dương vật bị đứt lìa do khi đi thiến lợn (thường dốc ngược đầu lợn xuống kẹp ở hai đùi); bị lợn nái sau đẻ cắn khi vào bắt con.

Vết thương bộ phận sinh dục ngoài không chỉ ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của người bệnh mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của họ. Ảnh hưởng đến đời sống tình dục của bệnh nhân.

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