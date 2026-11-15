Hương vị Hạ Long được đưa vào trung tâm mua sắm đến từ Nhật Bản

Đây là Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST) đầu tiên của AEON tại Quảng Ninh và thứ 14 trên cả nước.

Ngày 14/11/2026, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Hạ Long , đánh dấu cột mốc mới trong hành trình phát triển.

AEON Hạ Long được định hướng trở thành điểm đến mua sắm, ẩm thực và phong cách sống mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân địa phương và du khách.

Tọa lạc tại phường Bãi Cháy, Thành phố Quảng Ninh, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON MALL Hạ Long có tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², quy tụ khoảng 140 cửa hàng. Nằm bên trong là gian hàng kinh doanh chủ lực được vận hành trực tiếp bởi AEON Việt Nam, với diện tích khoảng 8.200 m².

TT BHTH & ST AEON Hạ Long gồm hai tầng, giới thiệu các sản phẩm thiết yếu, thực phẩm chế biến sẵn, thời trang, mỹ phẩm, đồ gia dụng và nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Tại tầng 1, khu vực siêu thị theo đuổi các tiêu chuẩn cao về “An toàn và Vệ sinh thực phẩm”, “Độ tươi ngon” và “Chất lượng”, bên cạnh sự “Tiện lợi” và “Giá trị vượt trội”.

Siêu thị cung cấp nguồn rau củ tươi ngon được vận chuyển hàng ngày từ các vùng nông sản cao nguyên trứ danh như Đà Lạt, Mộc Châu, cùng các sản phẩm rau củ gọt/cắt sẵn vô cùng tiện lợi.

Bên cạnh hải sản tươi sống được đánh bắt trực tiếp tại địa phương và khu vực lân cận, AEON Hạ Long lần đầu tiên giới thiệu các dòng sản phẩm hải sản cắt miếng sơ chế được đóng gói đảm bảo vệ sinh, có nguồn gốc từ vùng đánh bắt tự nhiên và nuôi trồng tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Khu vực thịt tươi sống giới thiệu các loại thịt bò chất lượng cao kèm gợi ý công thức chế biến nhằm gợi mở nhu cầu mới, vừa phục vụ cư dân địa phương, vừa đáp ứng nhu cầu của kênh khách sạn, nhà hàng, cung cấp suất ăn.

AEON Hạ Long chú trọng phục vụ trải nghiệm ẩm thực thông qua khu vực ẩm thực tự chọn Delica với các món ăn chế biến sẵn theo định hướng chất lượng nhà hàng.

Đáng chú ý, khu vực “Hương vị địa phương Hạ Long” lần đầu tiên được giới thiệu, phục vụ các món ăn đặc sản như chả mực chiên nóng và các món bún, mì hải sản.

Các quầy ẩm thực được thiết kế theo mô hình bếp mở, cho phép khách hàng quan sát trực tiếp quá trình chế biến.

Khu vực dùng bữa tại chỗ có khoảng 240 chỗ ngồi, tạo không gian thuận tiện cho các bữa ăn hằng ngày và những dịp gặp gỡ gia đình, bạn bè.

Cùng với Delica, AEON Bakery mang đến nhiều lựa chọn bánh mì và bánh ngọt mới ra lò. Bánh mì baguette được nướng mới mỗi ngày, bên cạnh các loại bánh sừng bò và nhiều sản phẩm khác, đáp ứng nhu cầu thưởng thức bánh tươi của khách hàng với mức giá hợp lý.

Tầng 2 được phát triển thành không gian mua sắm tích hợp cho các thành viên trong gia đình, tập trung vào thời trang, sản phẩm dành cho mẹ và bé, đồ chơi, đồ gia dụng, các mặt hàng phục vụ đời sống.

Ngoài ra, AEON Hạ Long chú trọng phát triển các tiện ích nhằm nâng cao sự thuận tiện trong quá trình mua sắm.

AEON Hạ Long triển khai quầy thanh toán bán tự động (semi-self cashier) cùng hệ thống máy bán hàng tự động, hỗ trợ khách hàng chủ động quét mã và thanh toán.

Để đáp ứng nhu cầu của khách quốc tế, biển chỉ dẫn và dịch vụ hỗ trợ được giới thiệu qua ba ngôn ngữ Việt, Anh và Trung.

Việc đưa vào vận hành AEON Hạ Long tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng quy mô và đầu tư dài hạn của Tập đoàn AEON tại thị trường Việt Nam. Không chỉ gia tăng sự hiện diện của hệ thống bán lẻ hiện đại, AEON Hạ Long còn giới thiệu trải nghiệm mua sắm theo mô hình TT BHTH & ST đến gần hơn với người dân thành phố Quảng Ninh.