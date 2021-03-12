Hướng dẫn cách khắc phục hiện tượng điều hòa không mát mùa nóng

Tuy nhiên, nếu có thêm những kiến thức cơ bản về sự hoạt động của chiếc máy lạnh đang dùng, biết được nguyên nhân của việc điều hòa không mát sẽ giúp chúng ra chủ động hơn trong việc tìm phương pháp xử lý và nhất là hạn chế tối đa tình trạng bị các trung tâm dịch vụ chặt chém trong những ngày hè cao điểm.

Bạn đang hoang mang không biết nên xử lý làm sao khi điều hòa không mát dù sau khi kiểm tra thì thấy chúng vẫn hoạt động bình thường. Lúc này, các bạn có thể nhờ đến các trung tâm sửa chữa, bảo hành đến tận nhà kiểm tra và khắc phục tình trạng đó.

Cách khắc phục: Để khắc phục sự cố điều hòa không mát vì chúng quá bẩn, tốt nhất nên gọi thợ đến bảo dưỡng, vệ sinh điều hòa ngay. Ngoài ra, bạn cũng nên ghi chép lịch vệ sinh điều hòa 4-6 tháng/lần để giúp việc dùng chúng được hiệu quả và tăng tuổi thọ hơn.

Nguyên nhân: Thời gian sử dụng điều hòa quá dài mà không được vệ sinh, bảo dưỡng đúng cách sẽ làm cho bụi bẩn tích tụ nhiều trong điều hòa không làm lạnh không khí khi bật.

2. Đặt sai chế độ làm mát

Một trong những nguyên nhân làm cho chiếc điều hòa nhà bạn không mát mặc dù đã bật có thể là do đặt sai chế độ làm mát hoặc vô tình bấm nhầm vào nút chức năng khác như sưởi, quạt,... Nếu đã chắc chắn rằng mình đặt đúng chế độ làm mát thì có thể bỏ qua bước check này.

Dấu hiệu: Khi bật điều hòa thì không cảm thấy mát. Điều này có thể do bạn đặt sai chế độ làm mát khi bạn bấm sai ký hiệu ở trên thiết bị điều khiển.

Cách khắc phục: Trên remote điều khiển điều hòa có rất nhiều kí hiệu khác nhau, với mỗi kí hiệu sẽ có ý nghĩa riêng:

- Cool: Hình bông tuyết

- Chế độ sưởi: Hình mặt trời

- Dry: Hình giọt nước

- Chế độ tự động.

Để điều hòa làm mát hiệu quả thì bạn nên chọn bật chế độ Cool thay cho chế độ Fan. Nếu như nhiệt độ trên 35 độ thì bạn nên sử dụng thêm cả chế độ Dry để quá trình làm mát của điều hòa diễn ra tốt hơn.

Nên chọn bật chế độ Cool thay cho chế độ Fan

3. Block điều hòa không chạy

Nguyên nhân: Đây là một trong những nguyên nhân làm cho chiếc điều hòa của chúng ta không mát. Block điều hòa không chạy có thể do các nguyên nhân sau:

- Máy thermic bảo vệ máy nén: Do hư tụ điện, motor máy nén hoạt động kém hoặc dàn nóng bị hỏng quạt.

- Máy nén không có nguồn điện cấp: Do board điều khiển, hở mạch hoặc contactor không đóng.

- Cháy cuộn dây động cơ ở bên trong.

Khắc phục:

Với nguyên nhân do cháy cuộn dây động cơ thì tốt nhất nên thay thế

- Với nguyên nhân do máy nén không có nguồn điện cấp và máy thermic bảo vệ máy nén thì chúng ta cần tìm chính xác nguyên nhân gây ra hiện tượng block điều hòa không chạy để có thể khắc phục được sự cố này.

- Với nguyên nhân do cháy cuộn dây động cơ thì tốt nhất nên thay thế, vì sửa chữa chỉ được một thời gian sau cũng sẽ lại hỏng.

4. Hỏng tụ máy điều hòa

Nguyên nhân: Có thể là do bộ phận nằm ở dàn nóng nên chịu tác động từ thời tiết, nhiệt độ là rất lớn.

Cách khắc phục: Khi điều hòa không mát do hỏng tụ máy thì cách sửa chữa đòi hỏi bạn phải là người am hiểu kỹ thuật và nắm chắc các bước. Tốt nhất nên tìm thợ để sửa chữa hoặc thay tụ mới.Ngoài ra, nên chú ý các điều sau để tụ máy điều hòa không còn hỏng hóc:

- Hãy đặt hẹn giờ hoặc để ở chế độ tự động nếu như điều hòa có thể điều chỉnh được mức nhiệt phù hợp nhất.

- Nên bật điều hòa ở thang nhiệt 25 - 27 độ C.

5. Điều hòa hết hoặc thiếu gas

Nguyên nhân: Đây có thể là lý do quen thuộc làm cho điều hòa không mát. Vậy khi thiếu hoặc hết gas, thì dấu hiệu nhận biết như thế nào?

- Điều hòa không mát

- Điện mức hoạt động thấp hơn so với điện mức tiêu thụ của máy.

- Ở trên van ống nhỏ của dàn nóng xuất hiện tuyết.

- Áp suất ở trên máy nén thấp hơn so với với áp suất bình thường.

- Có nhiều dòng máy lạnh khi bị thiếu gas hoặc hết ga thì có hiện tượng tự động ngừng hoạt động và báo lỗi ở trên dàn lạnh.

Điều hòa hết hoặc thiếu gas

Cách khắc phục: Cách tốt nhất là gọi thợ kỹ thuật uy tín đến để hỗ trợ, nạp gas vào cho điều hòa để điều hòa hoạt động bình thường trở lại. Trên thị trường có nhiều loại gas khác nhau như R22, R410, ... giá của chúng cũng chênh lệch nhau ít nhiều, do đó nếu không rõ là loại gas gì thì nên tìm hiểu dòng máy lạnh nhà mình dùng loại gas nào dựa vào mã sản phẩm hoặc nhờ người có kinh nghiệm xem hộ.

6. Máy nén bị hỏng

Nguyên nhân: Máy nén bị hỏng cũng là một trong những lý do làm cho chiếc điều hòa đang hoạt động nhưng không làm mát. Nguyên nhân gây ra tình trạng máy nén bị hỏng là:

- Lỗi mạch điều khiển

- Mất nguồn cáp

Cách khắc phục: Đây là nguyên nhân liên quan đến vấn đề kỹ thuật, nếu không am hiểu về điều hòa thì bạn sẽ khó có thể khắc phục được lỗi này. Vì thế, tốt nhất nên tìm đến trung tâm bảo hành hoặc các địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điều hòa uy tín để sửa chữa kịp thời và hiệu quả nhất

7. Quá tải điện hoặc điện không đủ tải

Vào những ngày hè, nhà nhà, người người bật quạt, điều hòa nên vấn đề quá tải điện rất thường xuyên xảy ra. Khi điều hòa không có đủ nguồn điện cung cấp thì máy nén, lốc máy cũng sẽ nóng lên. Điều này làm cho điều hòa không mát.

Sắm thiết bị ổn áp để nguồn điện cấp cho gia đình luôn được ổn định

Cách khắc phục: Có thể sắm cho căn nhà thiết bị ổn áp để nguồn điện cấp cho gia đình luôn được ổn định và đảm bảo cho điều hòa có đủ nguồn điện để sử dụng.

8. Điều hòa bị chảy nước

Điều này sẽ làm cho lớp rêu ở trong ống xuất hiện ngày càng nhiều, dẫn đến việc ống thoát nước bị tắc nghẽn. Nước ở trong ống không thể thoát ra bên ngoài được, gây ứ đọng. Vì thế, sự cố này làm cho điều hòa hoạt động không hiệu quả.

Điều hòa bị chảy nước

Cách khắc phục: Tốt nhất là chúng ta nên tìm đến trung tâm bảo dưỡng, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa và lắp đặt điều hòa để có thể khắc phục sự cố, vệ sinh hoặc thay ống dẫn nước mới cho thiết bị điều hòa nhà mình.

9. Lắp dàn lạnh điều hòa ở góc tường nóng

Nhiều hộ gia đình sinh sống trong những ngôi nhà có diện tích hạn hẹp nên khi lắp đặt điều hòa, mọi người thường chọn giải pháp là lắp đặt dàn lạnh ở góc tường nóng. Nhưng cách lắp này sẽ làm cho máy lạnh hoạt động kém hiệu quả, điều hòa không mát như bạn mong muốn.

Cách khắc phục: Di dời dàn lạnh đến nơi thoáng mát để cho điều hòa tỏa được không khí mát mẻ hiệu quả đến cho không gian nhà bạn. Bên cạnh đó, nếu muốn điều hòa làm mát nhanh và hoạt động hiệu quả thì tốt nhất không nên để dàn lạnh và dàn nóng cách xa nhau quá.

10. Luôn để nhiệt độ điều hòa ở mức quá thấp

Có nhiều người nghỉ việc bật điều hòa ở chế độ thấp nhất sẽ làm cho không gian giảm nhiệt độ và mát nhanh hơn mà không gây ảnh hưởng tới tuổi thọ của điều hòa. Đây là suy nghĩ rất sai lầm vì khi bạn bật điều hòa và chọn nhiệt độ thấp nhất trong nhiều ngày liên tiếp sẽ làm cho chiếc điều hòa hoạt động kém đi, thậm chí là bị hỏng hóc nặng.

Nên chọn chế độ trung bình khi bật điều hòa 25 - 27 độ

Vì thế, tốt nhất nên chọn chế độ trung bình khi bật điều hòa 25 - 27 độ hoặc chênh lệch với nhiệt độ ở ngoài trời khoảng 5 - 7 độ. Điều hòa bật chế độ này là phù hợp, sẽ giúp cho máy hoạt động hiệu quả và tăng tuổi thọ.

11. Công suất điều hòa không đủ

Điều hòa không mát cũng có thể xuất phát từ nguyên nhân công suất điều hòa không đủ. Công suất điều hòa bị chi phối bởi nhiều thứ như nguồn nhiệt ở trong phòng, diện tích phòng, vật liệu xây dựng, số lượng người sử dụng,... Vì thế, khi mua điều hòa, chúng ta cần quan tâm tới diện tích căn phòng muốn lắp điều hòa là bao nhiêu:

- Phòng dưới 15m2 nên dùng điều hòa có công suất là 9000 BTU.

- Phòng từ 15 - 20m2 nên chọn mua điều hòa có công suất hoạt động là 12000 BTU.

- Phòng từ 20 - 30m2 nên chọn điều hòa có công suất là 18000 BTU.

- Phòng từ 30 - 40m2 nên chọn mua điều hòa có công suất 24000 BTU.

Trên đây là một số nguyên nhân và cách khắc phục điều hòa không mát. Muốn chiếc điều hòa sử dụng ổn định, kéo dài tuổi thọ và tiết kiệm điện năng thì tốt nhất là nên bảo dưỡng chúng theo định kỳ để nhân viên kỹ thuật kiểm tra và vệ sinh điều hòa toàn bộ. Đây sẽ là phương pháp đơn giản, tiết kiệm nhất để chúng ta yên tâm sử dụng điều hòa ổn định trong những ngày nắng nóng.