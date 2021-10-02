Hot TikToker bị đồn thu nhập 1 tỷ mỗi tháng, chính chủ 'show' luôn tin nhắn 'ting ting' ai xem cũng 'hú hồn'

Đời sống 02/10/2021 05:14

Không ngần ngại, hot TikToker này đã công khai luôn bằng chứng thu nhập đầy bất ngờ.

Trong nhiều năm gần đây, mạng xã hội TikTok đã "bùng nổ" dữ dội đã giúp cho hàng loạt những bạn trẻ nổi lên như diều gặp gió. Hiện nay, nhiều người dự đoán TikToker được xem là một nghề có thu nhập "khủng" và điều này luôn khiến netizen tò mò. 

Hot TikToker bị đồn thu nhập 1 tỷ mỗi tháng, chính chủ 'show' luôn tin nhắn 'ting ting' ai xem cũng 'hú hồn' - Ảnh 1

Gần đây, "Hotgirl Trứng rán" Thanh Tâm đã có màn tương tác với người hâm mộ và tiết lộ luôn thu nhập khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, một dân mạng đã để lại bình luận với nội dung như sau: "Lương 1 tháng của TikToker chắc phải 1 tỷ đó nhỉ?".

Hot TikToker bị đồn thu nhập 1 tỷ mỗi tháng, chính chủ 'show' luôn tin nhắn 'ting ting' ai xem cũng 'hú hồn' - Ảnh 2

Không ngần ngại, Thanh Tâm đăng tải luôn tin nhắn "ting ting" từ một sàn thương mại điện tử, nơi mà cô cộng tác với số tiền là... 1,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, "hotgirl Trứng rán" còn dí dỏm được viết thêm:"Tỷ rưỡi nha! Uy tín luôn. Nhận lương aff (affiliate) xong cười cả ngày".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chỉ là "một phần" thu nhập của hot TikToker mà thôi. Bởi vì ngoài một đối tác thì Thanh Tâm còn nhận quảng cáo, PR sản phẩm cho nhiều sản phẩm khác, thậm chí không chỉ riêng nền tảng TikTok mà còn Facebook và Instagram.

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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