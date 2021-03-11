Hơn 9 tỷ đồng được trao thưởng 'Mừng tuổi 14 – Lộc vàng trao tay' của Dai-ichi Life Việt Nam

Công ty BHNT Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) đã tiến hành Lễ trao giải cho các khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình khuyến mại “Mừng tuổi 14 – Lộc vàng trao tay” với 340 giải thưởng “Vàng SJC 999.9” có tổng trị giá lên đến hơn 9 tỷ đồng đã được trao.

Lễ trao giải được tổ chức đồng thời tại văn phòng công ty ở TP.HCM và Hà Nội, với sự tham dự của Ban Giám đốc cấp cao Dai-ichi Life Việt Nam, đại diện đối tác và đội ngũ tư vấn tài chính Dai-ichi Life Việt Nam. Tại buổi lễ, đại diện Ban Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam đã chúc mừng và trao 2 Giải Đặc biệt, mỗi giải 10 lượng vàng SJC 999.9 cho khách hàng H.T. Phương (tỉnh Bình Phước) và khách hàng H.V. Quang (tỉnh Phú Thọ). Ngoài ra, đại diện công ty cũng đã trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng các giải khác của chương trình.

Dai-ichi Life Việt Nam đã triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Mừng tuổi 14 - Lộc vàng trao tay” dành cho khách hàng có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp từ ngày 1/10/2020 đến ngày 31/12/2020 và hợp đồng bảo hiểm được phát hành đến hết ngày 5/1/2021. Theo đó, có 340 giải thưởng “Vàng SJC 999.9” tổng trị giá lên đến hơn 9 tỷ đồng, bao gồm: 2 Giải Đặc biệt - mỗi giải 10 lượng vàng SJC; 6 Giải Nhất - mỗi giải 5 lượng vàng SJC; 12 Giải Nhì - mỗi giải 3 lượng vàng SJC; 20 Giải Ba - mỗi giải 1 lượng vàng SJC; và 300 Giải Khuyến khích - mỗi giải 2 chỉ vàng SJC.

Khách hàng may mắn nhận tấm séc tượng trưng Giải Khuyến khích tại TP.HCM Chỉ sau 3 tháng triển khai, chương trình đã thu hút sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của hàng trăm ngàn khách hàng trên toàn quốc. Lễ quay số xác định trúng thưởng bằng máy tính theo phương thức chọn ngẫu nhiên số hợp đồng Bảo hiểm tham gia chương trình khuyến mại đã được tổ chức làm 3 đợt vào các ngày 30/11, 29/12/2020 và 29/1/2021. Ông Trần Đình Quân, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Với phương châm “Khách hàng là trên hết”, việc triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt “Mừng tuổi 14 - Lộc vàng trao tay” với các giải thưởng Vàng - biểu tượng của lộc phát và thịnh vượng - thể hiện mong muốn mang đến một khởi đầu đầy tốt đẹp và may mắn trong năm mới 2021 thay lời tri ân sâu sắc gửi đến quý khách hàng đã gửi gắm niềm tin vào thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản. Với thông điệp “Kết nối triệu yêu thương”, Dai-ichi Life Việt Nam cam kết là người bạn tuyệt vời đồng hành cùng khách hàng và gia đình trong việc chăm sóc sức khỏe, vun đắp tình yêu thương, hoạch định tài chính cho một cuộc sống an yên, hạnh phúc và tương lai tươi đẹp”. Được biết, năm 2020 vừa qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã thực hiện thành công 5 chương trình khuyến mại với tổng trị giá gần 32 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam đã giới thiệu đến khách hàng hai chương trình khuyến mại hấp dẫn, “Xuân An Khang” và “Khỏe để kết nối – Khỏe để yêu thương”, với tổng trị giá quà tặng trên 7,6 tỷ đồng.

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