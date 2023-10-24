Theo TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục – Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương – quan điểm truyền thống trước đây cho rằng bệnh nhân phẫu thuật có gây mê cần phải nhịn ăn trước và sau khi mổ hàng giờ liền. Điều này được giải thích là nhằm giảm nguy cơ dịch thức ăn từ dạ dày trào vào phổi trong quá trình phẫu thuật cũng như giảm nguy cơ bục vết mổ sau đó.

“Thế giới đã đồng thuận khuyến cáo không nên cho bệnh nhân nhịn ăn trước và sau khi phẫu thuật. Có nhiều bằng chứng cho thấy việc người bệnh được ăn khởi động sớm sau mổ mang đến nhiều lợi ích như tăng nhu động ruột, tái tạo niêm mạc ruột, tăng khả năng lành vết thương và tăng kháng thể sinh ra từ ruột. Nên kể cả bệnh nhân nặng cũng được khuyến cáo cho ăn khởi động càng sớm càng tốt, có thể ăn từng chút một theo khả năng”, bác sĩ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bác sĩ Mỹ Thục cho biết, ngày càng có nhiều bằng chứng y khoa chứng minh rằng việc nhịn ăn trước và sau khi phẫu thuật có thể khiến bệnh nhân cảm thấy đói khát, tăng stress trong ca mổ và nguy cơ suy dinh dưỡng .

TS.BS. Lưu Thị Mỹ Thục – Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương - chia sẻ tại buổi tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh” do Vinamilk đồng hành cùng Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam tổ chức tại TPHCM hôm 21/10.

Vai trò của dinh dưỡng đối với bệnh nhân trước và sau phẫu thuật cũng từng được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghiên cứu cho thấy sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Gold có thể cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Cụ thể, người bệnh có sử dụng Vinamilk Sure Prevent Gold trước và sau phẫu thuật tăng cân tốt và thay đổi cơ cấu % BMI (chỉ số khối cơ thể) theo hướng tích cực. Đồng thời, nồng độ albumin/máu và transferrin/máu tăng lên cho thấy bệnh nhân đã đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và có tiên lượng khá tốt.

Do đó, sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Gold được khuyến cáo dành cho nhóm bệnh nhân trước và sau phẫu thuật, bệnh nhân dị ứng với đường lactose, những người hoạt động nhiều, người ăn uống kém, người lớn tuổi.

Đại diện Vinamilk chia sẻ về kết quả nghiên cứu lâm sàng của sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Gold trên các bệnh nhân của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các điều dưỡng trưởng, nhân viên y tế các bệnh viện tìm hiểu về thành phần giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật trong sản phẩm Vinamilk Sure Prevent Gold.

Vinamilk đồng hành cùng Câu lạc bộ điều dưỡng trưởng Việt Nam chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho hàng triệu người bệnh

Bên cạnh nhóm bệnh nhân trước và sau phẫu thuật, 300 hội viên câu lạc bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện phía Nam tham gia tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh” còn được phổ biến, cập nhật các kiến thức chăm sóc – điều trị dinh dưỡng chuyên sâu dành cho từng nhóm bệnh cụ thể như: bệnh nhi suy dinh dưỡng điều trị nội trú, bệnh nhi tiêu chảy, bệnh tim mạch, bệnh thận mạn, bệnh ung thư… Cán bộ tập huấn là các chuyên gia đầu ngành đến từ khoa dinh dưỡng hoặc phòng điều dưỡng của các bệnh viện hàng đầu như: Chợ Rẫy, Nhi Trung Ương, Quân Y 175, Y Dược TPHCM…

Với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh thông qua các điều dưỡng trưởng, người làm công tác dinh dưỡng và nhân viên y tế, từ năm 2020 cho đến nay, Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam và Vinamilk đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược và liên tục triển khai các hoạt động đào tạo chuyên sâu cho hàng ngàn điều dưỡng trưởng, nhân viên y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước.

Khoảng 300 hội viên câu lạc bộ, nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn phía Nam đã tham gia tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh”.

Năm 2023, Vinamilk tiếp tục đồng hành cùng câu lạc bộ triển khai hàng loạt hoạt động mang tính thực tiễn, như: Cập nhật và tái bản sách Truyền thông, giáo dục sức khoẻ dinh dưỡng cho người bệnh; Tổ chức các lớp đào tạo về chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh đến các hội viên tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Chương trình tập huấn “Chăm sóc dinh dưỡng bệnh lý cho người bệnh” diễn ra trong ngày 21/10 là lớp đầu tiên trong chuỗi tập huấn tại 3 miền trên cả nước.

“Công việc chính của người làm điều dưỡng là chăm sóc, trong đó chăm sóc dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không được cập nhật thường xuyên những kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng, trong quá trình hành nghề của mình, người làm công tác điều dưỡng có thể bị lúng túng, thiếu tự tin. Sau các khóa tập huấn do Vinamilk và Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam đồng hành tổ chức, nhiều bạn chia sẻ rằng thấy tự tin hơn rất nhiều khi tư vấn cho bệnh nhân cũng như trong thực hành nghiệp vụ của mình”, BSCKII. Hoàng Văn Thành, Chủ tịch Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam, nguyên Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Khám – Chữa Bệnh, chia sẻ.

Tham gia các buổi tập huấn do Vinamilk và Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam đồng tổ chức, nhiều học viên là điều dưỡng trưởng, nhân viên y tế tại các bệnh viện lớn cho biết tự tin hơn trong tư vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Kiên định với mục tiêu chăm sóc dinh dưỡng cho các thế hệ người Việt, Vinamilk luôn đi đầu trong việc tổ chức các hoạt động tư vấn dinh dưỡng cũng như đồng hành cùng các tổ chức chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Song hành với đó, đơn vị không ngừng nghiên cứu, phát triển và tiên phong ứng dụng các đột phá dinh dưỡng mới vào các sản phẩm để nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam.

Riêng trong mảng dinh dưỡng dành cho người có bệnh, Vinamilk mang đến nhiều giải pháp dinh dưỡng tối ưu, được tin dùng như: Sure Prevent Gold – giải pháp dinh dưỡng đầy đủ cho người ốm cần bồi bổ sức khỏe, người suy nhược cơ thể do ăn uống kém, người cần phục hồi sức khỏe; sữa chua uống men sống Probi giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức đề kháng với 65 tỷ lợi khuẩn trong mỗi lốc 65ml; sữa chua ăn Vinamilk lên men tự nhiên, giàu dưỡng chất và vitamin giúp khỏe tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng…/.