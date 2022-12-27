Hơn 300 gia đình cán bộ, nhân viên DIC Group hào hứng thi hát karaoke, trổ tài nấu ăn

Đời sống 27/12/2022 15:03

DIC Group vừa tổ chức thành công chương trình “Ngày hội gia đình” với chủ đề “Kết sức mạnh – Nối thành công” thu hút hơn 300 gia đình cán bộ, nhân viên tham gia.

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Group chia sẻ: “Ngày hội gia đình DIC được tổ chức thường niên với mong muốn duy trì truyền thống văn hóa doanh nghiệp DIC. Ngày hội là sân chơi giải trí tinh thần, là nơi gia đình gặp gỡ giao lưu để gần gũi nhau hơn, tạo nên một tập thể đoàn kết, cùng chí hướng xây dựng DIC Group phát triển bền vững. Đồng thời, thể hiện sự phát triển toàn diện của DIC Group”.

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Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT DIC Group phát biểu khai mạc sự kiện

Trải qua hơn 10 năm tổ chức, ngày hội gia đình DIC chính thức trở thành bản sắc và nét văn hóa đặc trưng của DIC Group. Ngày hội gia đình DIC cứ “đến hẹn lại lên” khi năm cũ sắp qua, chuẩn bị đón xuân mới thông qua các hoạt động như: tổ chức thi nấu ăn truyền thống, thi trưng bày mâm quả ngày Tết, biểu diễn các tiết mục văn nghệ… Qua đó, người lao động DIC sẽ có 1 ngày vui chơi trọn vẹn, thắt chặt mối thân tình và cũng là cơ hội để mỗi gia đình nhỏ được gắn kết với đại gia đình DIC.

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Ngày hội gia đình DIC năm 2022 thu hút sự tham gia của hơn 300 gia đình cán bộ, nhân viên

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Hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình với chủ đề “Ấm áp yêu thương” là điểm nhấn của ngày hội năm nay, nhằm tôn vinh văn hoá ẩm thực Việt Nam và tạo sân chơi để giao lưu giữa các công đoàn viên, người lao động DIC Group.

Tại hội thi, 10 tổ công đoàn đến từ các Phòng, Ban và đơn vị trong DIC Group đã chuẩn bị, bày biện mâm cỗ theo định mức chi phí được Ban Tổ chức quy định và trình bày món ăn để Ban giám khảo chấm điểm. Các tổ công đoàn đã trổ tài nhiều món ăn ngon, trang trí đẹp mắt và truyền tải những thông điệp vui tươi, nhân văn qua phần truyết trình về các món ăn dự thi.

Hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình chủ đề “Ấm áp yêu thương” đã trao nhiều giải thưởng:

- 01 Giải Nhất: Mâm cơm “Bếp nhà thủy chung” của Tổ công đoàn số 3

- 01 Giải Nhì: Mâm cơm “Khúc Sum vầy” của Tổ Công đoàn số 1

- 01 Giải Ba: Mâm cơm Mâm cỗ Việt của Tổ công đoàn số 5

- 07 Giải Khuyến khích: Tổ công đoàn số 2; Tổ công đoàn số 4, Tổ công đoàn số 6, Tổ công đoàn số 7; Tổ công đoàn số 8, Tổ công đoàn số 13 và Chi đoàn Văn phòng DIC Group.

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Trao giải hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình chủ đề “Ấm áp yêu thương”

Bên cạnh đó, hội thi Karaoke với chủ đề “Khúc giao mùa” đã góp phần mang lại không khí vui tươi, rộn ràng và nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho Ngày hội gia đình DIC năm 2022 với các giải thưởng được trao:

- 01 Giải Nhất: Ca khúc Mãi mãi một tỉnh yêu của Tổ công đoàn số 4

- 01 Giải Nhì: Ca khúc Việt Nam ơi của Tổ công đoàn số 4

- 01 Giải Ba: Ca khúc Đêm Giao thừa nghe một khúc dân ca của Tổ công đoàn số 7

- 05 Giải Khuyến khích: Tổ công đoàn số 2; Tổ công đoàn số 3; Tổ công đoàn số 5; Tổ công đoàn số 7 và Tổ công đoàn số 8.

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Trao giải hội thi Karaoke với chủ đề “Khúc giao mùa”

Cũng trong ngày 23/12/2022, tại Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hậu Giang, các Ban quản lý dự án và chi nhánh trực thuộc DIC Group cũng đồng loạt tổ chức “Ngày hội gia đình DIC năm 2022” với hơn 200 gia đình CBNV DIC tham gia, tạo nên sự cộng hưởng kết nối đúng như chủ đề “Kết sức mạnh – nối thành công”.

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