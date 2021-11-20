Hôn 1 người đàn ông để râu, cằm của cô gái trẻ mọc mụn nước, mưng mủ "như da cóc" vì nhiễm trùng

Mới đây, các dân chơi tiktoker đã không khỏi bất ngờ khi xem đoạn chia sẻ của cô gái người Mỹ tên Hannah, chỉ vì hôn một chàng trai có râu, vùng da ở cằm của cô đột nhiên trở nên rất khô. Sau đó là cằm của cô mưng mủ vì nhiễm trùng.

Vùng da dưới cằm của cô bắt đầu khô lại dần sau khi hôn người đàn ông có râu.

Qua clip có thể thấy phần cằm của Hannah sưng đỏ, thậm chí còn mọc mụn nước như "da cóc", thật kinh khủng.

Chiếc cằm đáng sợ vì bị nhiễm trùng nặng.

Nhiều dân mạng suy đoán, có thể do người đàn ông kia bấn quá, không vệ sinh kỹ càng, hoặc râu của anh ta làm trầy xước da của cô, khiến vi khuẩn xâm nhập lây nhiễm vào cằm. Có người đoán rằng Hannah đã bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus khi hôn khiến cằm cô bị nhiễm trùng.

Không ít người tỏ ra rất ngạc nhiên: “Chồng tôi để râu, nhưng tôi chưa bao giờ xảy ra tình trạng này”, “Tôi thích đàn ông để râu nhưng tôi không bị như vậy bao giờ”.

May mắn thay, Hannah đã trở lại bình thường sau khi điều trị, và vùng da ở cằm của cô cũng trở nên mịn màng trở lại.