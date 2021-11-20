Hôn 1 người đàn ông để râu, cằm của cô gái trẻ mọc mụn nước, mưng mủ "như da cóc" vì nhiễm trùng

Đời sống 20/11/2021 14:45

Qua clip có thể thấy phần cằm của Hannah sưng đỏ, thậm chí còn mọc mụn nước như "da cóc", thật kinh khủng.

Mới đây, các dân chơi tiktoker đã không khỏi bất ngờ khi xem đoạn chia sẻ của cô gái người Mỹ tên Hannah, chỉ vì hôn một chàng trai có râu, vùng da ở cằm của cô đột nhiên trở nên rất khô. Sau đó là cằm của cô mưng mủ vì nhiễm trùng.

Hôn 1 người đàn ông để râu, cằm của cô gái trẻ mọc mụn nước, mưng mủ 'như da cóc' vì nhiễm trùng - Ảnh 1

Vùng da dưới cằm của cô bắt đầu khô lại dần sau khi hôn người đàn ông có râu.

Hôn 1 người đàn ông để râu, cằm của cô gái trẻ mọc mụn nước, mưng mủ 'như da cóc' vì nhiễm trùng - Ảnh 2Hôn 1 người đàn ông để râu, cằm của cô gái trẻ mọc mụn nước, mưng mủ 'như da cóc' vì nhiễm trùng - Ảnh 3

Qua clip có thể thấy phần cằm của Hannah sưng đỏ, thậm chí còn mọc mụn nước như "da cóc", thật kinh khủng.

Hôn 1 người đàn ông để râu, cằm của cô gái trẻ mọc mụn nước, mưng mủ 'như da cóc' vì nhiễm trùng - Ảnh 4

Chiếc cằm đáng sợ vì bị nhiễm trùng nặng.

Nhiều dân mạng suy đoán, có thể do người đàn ông kia bấn quá, không vệ sinh kỹ càng, hoặc râu của anh ta làm trầy xước da của cô, khiến vi khuẩn xâm nhập lây nhiễm vào cằm. Có người đoán rằng Hannah đã bị nhiễm vi khuẩn Staphylococcus khi hôn khiến cằm cô bị nhiễm trùng. 

Không ít người tỏ ra rất ngạc nhiên: “Chồng tôi để râu, nhưng tôi chưa bao giờ xảy ra tình trạng này”, “Tôi thích đàn ông để râu nhưng tôi không bị như vậy bao giờ”.

Hôn 1 người đàn ông để râu, cằm của cô gái trẻ mọc mụn nước, mưng mủ 'như da cóc' vì nhiễm trùng - Ảnh 5

May mắn thay, Hannah đã trở lại bình thường sau khi điều trị, và vùng da ở cằm của cô cũng trở nên mịn màng trở lại.

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Từ khóa:   nhiễm trùng da nhiễm trùng nấm Mucormycosis mụn nước

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