Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh

"Xấu xí" là nỗi ám ảnh lớn nhất của chị em phụ nữ. Chỉ cần cơ thể tròn ra một chút, mặt lên vài nốt mụn cũng đủ khiến phái đẹp lo sốt vó. Ấy thế mà khi làm mẹ, trải qua thời kỳ mang bầu, sinh con, chăm con, người phụ nữ thay đổi đến mức bản thân cũng khó lòng tin nổi.

Lúc này, chị em dặn lòng phải ăn uống đủ chất, nói không với kiêng khem giữ dáng để con được khỏe mạnh. Nỗi lo ngoại hình phải tạm gác sang bên, nhường chỗ cho cơ thể "cồng kềnh", da sạm, bụng rạn, đầu tóc rối bời, mặt mũi phờ phạc…