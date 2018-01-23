Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh

Đời sống 23/01/2018 01:29

Hội chị em thi nhau khoe ảnh sau khi sinh con khiến nhiều người thán phục khả năng ép dáng, giảm cân ngoạn mục.

"Xấu xí" là nỗi ám ảnh lớn nhất của chị em phụ nữ. Chỉ cần cơ thể tròn ra một chút, mặt lên vài nốt mụn cũng đủ khiến phái đẹp lo sốt vó. Ấy thế mà khi làm mẹ, trải qua thời kỳ mang bầu, sinh con, chăm con, người phụ nữ thay đổi đến mức bản thân cũng khó lòng tin nổi.

Lúc này, chị em dặn lòng phải ăn uống đủ chất, nói không với kiêng khem giữ dáng để con được khỏe mạnh. Nỗi lo ngoại hình phải tạm gác sang bên, nhường chỗ cho cơ thể "cồng kềnh", da sạm, bụng rạn, đầu tóc rối bời, mặt mũi phờ phạc…

Chính vì vậy, sau khi sinh con, hội mẹ bỉm yêu cái đẹp lập tức tập trung cho "sự nghiệp" giảm cân, ép dáng để lấy lại vẻ tươi trẻ thời son rỗi.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội dành cho mẹ và bé, hội chị em phát sốt với hình ảnh trước và sau sinh của một mẹ bỉm sữa tên N.N. Sự lột xác ngoạn mục tạo ra trào lưu khoe ảnh cực nhiệt tình. Nhân dịp này, các mẹ cũng chia sẻ bí quyết làm đẹp sau sinh cho nhau, đồng thời động viên những chị em khác phải tích cực "tút tát" lại bản thân, chứng minh chân lý "khi phụ nữ muốn đẹp, không gì là không thể".

Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 1
N.N. là người mở đầu trào lưu khoe ảnh lấy lại vóc dáng sau sinh. Quả thật, cô trẻ lại vài tuổi và thon gọn nhanh thần tốc khiến hội chị em vô cùng ngưỡng mộ - Ảnh: Facebook
Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 2

Mẹ H.T. khiến các chị em 'mắt tròn mắt dẹt' với màn lột xác ngoạn mục chỉ sau 1 tháng sinh con - Ảnh: Facebook  

Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 3

Bức ảnh của mẹ T.T. khiến hội chị em dậy sóng vì cũng chỉ mới 1 tháng sau sinh. Có người còn đùa rằng trông 2 bức ảnh giống như 2 mẹ con - Ảnh: Facebook 

Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 4

Mẹ S.M. khoe gương mặt với làn da căng sáng, mịn màng và thon gọn hơn rất nhiều sau 6 tháng sinh con - Ảnh: Facebook 

Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 5
Mẹ T.B. lúc trên bàn đẻ nhìn vẫn khá hồng hào khỏe mạnh. Sau 2 tháng, lớp ngấn mỡ ở cổ biến mất hoàn hoàn, diện mạo trẻ trung như lúc chưa chồng khiến chị em tấm tắc khen ngợi - Ảnh: Facebook
Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 6
Sau 6 tháng sinh con, mẹ V.A. trở nên hồng hào và tươi tắn hơn, sẵn sàng chụp selfie mà không sợ lộ cằm mỡ - Ảnh: Facebook
Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 7

Mẹ H.N. lúc đi đẻ nhìn xuề xòa bao nhiêu, sinh con xong lại sành điệu, chất chơi bấy nhiêu - Ảnh: Facebook 

Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 8

Mẹ T.B. còn tự nhận hình ảnh lúc sắp sinh của mình như... phim kinh dị. Chỉ sau thời gian ngắn lại trở về thuở đôi mươi ngay - Ảnh: Facebook 

Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 9

'Chắc không ai chửa xấu như mình, mặt lại còn nhiều mụn nữa. Giờ thì bé được 4 tháng rồi', mẹ M.H. chia sẻ.

Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 10
Chỉ sau 4 tháng sinh con cùng một chút trang điểm nhẹ nhàng, hội chị em còn tưởng mẹ V.V. là cô sinh viên nào - Ảnh: Facebook
Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 11
Mẹ T.S. khiến nhiều người lầm tưởng là cô diễn viên nào đó vì gương mặt quá đỗi trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: Facebook
Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh - Ảnh 12
Vòng eo con kiến của mẹ N.T. khiến nhiều cô gái chưa chồng phải ao ước - Ảnh: Facebook
Bức ảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội

Bức ảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội

Bức ảnh ghi lại cảnh chồng mút ngực vợ để chữa tắc sữa đã gây ra tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Người khen chị vợ có phước, lấy được chồng thương yêu vợ con bất chấp tất cả, kẻ lại chê phản cảm.

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