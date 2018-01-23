Hội chị em gây sốc khi khoe ảnh 'lên đời' nhan sắc sau sinh

Hội chị em thi nhau khoe ảnh sau khi sinh con khiến nhiều người thán phục khả năng ép dáng, giảm cân ngoạn mục.
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"Xấu xí" là nỗi ám ảnh lớn nhất của chị em phụ nữ. Chỉ cần cơ thể tròn ra một chút, mặt lên vài nốt mụn cũng đủ khiến phái đẹp lo sốt vó. Ấy thế mà khi làm mẹ, trải qua thời kỳ mang bầu, sinh con, chăm con, người phụ nữ thay đổi đến mức bản thân cũng khó lòng tin nổi.
Lúc này, chị em dặn lòng phải ăn uống đủ chất, nói không với kiêng khem giữ dáng để con được khỏe mạnh. Nỗi lo ngoại hình phải tạm gác sang bên, nhường chỗ cho cơ thể "cồng kềnh", da sạm, bụng rạn, đầu tóc rối bời, mặt mũi phờ phạc…
Chính vì vậy, sau khi sinh con, hội mẹ bỉm yêu cái đẹp lập tức tập trung cho "sự nghiệp" giảm cân, ép dáng để lấy lại vẻ tươi trẻ thời son rỗi.
Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội dành cho mẹ và bé, hội chị em phát sốt với hình ảnh trước và sau sinh của một mẹ bỉm sữa tên N.N. Sự lột xác ngoạn mục tạo ra trào lưu khoe ảnh cực nhiệt tình. Nhân dịp này, các mẹ cũng chia sẻ bí quyết làm đẹp sau sinh cho nhau, đồng thời động viên những chị em khác phải tích cực "tút tát" lại bản thân, chứng minh chân lý "khi phụ nữ muốn đẹp, không gì là không thể".