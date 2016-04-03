Hoàng Anh Lê bị trầm cảm nặng vì nổi tiếng

Đến năm 2016, chàng trai xăm trổ quay lại với nickname Hot boy xăm trổ cùng nhiều clip, phát ngôn gây sốc.

Năm 2015, Hoàng Anh Lê (sinh năm 1988, Rạch Giá, Kiên Giang) trở thành tâm điểm cửa dư luận khi sở hữu hình xăm rồng khủng sau lưng. Chàng trai bỗng chốc nổi tiếng và xuất hiện dày đặc trên nhiều trang thông tin giới trẻ.

Từ thời điểm này, Hoàng Anh Lê luôn bị dân mạng soi mói và ném đá vì cho rằng anh kêu căng, thích gây sự chú ý để nổi tiếng.

Tuy nhiên, có dịp trò chuyện với chàng trai sinh năm 1988, anh tiết lộ: “Hot boy xăm trổ là nickname tôi được báo chí ưu ái dành tặng, bản thân chỉ thích làm clip vui vẻ gửi đến bạn bè Facebook. Tôi muốn lấy sự nổi tiếng của mình để giúp, chia sẻ với cộng đồng những mảnh đời bất hạnh”.

Chửi Dương Minh Tuyền và Kenny Sang

Gần đây, dân mạng lại được dịp chứng kiến những hot Facebook làm clip khiêu chiến trên mạng.

Nổi đình đám nhất là vụ thánh chửi Dương Minh Tuyền lên tiếng về Hot boy xăm trổ. Theo Hoàng Anh Lê, có lửa mới có khói.

8X tâm sự: “Không ít người bỗng dưng lôi tôi ra chửi, ăn theo để nổi tiếng. Tôi vốn dĩ cũng theo bản năng, chửi tôi thì sao để yên được. Chưa kể, tính tôi vốn thẳng thắn và chân thật nên đôi khi phát ngôn khiến người khác hiểu lầm và ghét là điều khó tránh khỏi”.

Về phần Kenny Sang, Hoàng Anh Lê khẳng định anh bị đả kích trước. “Tôi sống thật với bản thân nên không làm gì sai trái hay hại người. Ai mang người khác ra làm trò đùa hay tăng bốc bản thân thì sẽ nhận lấy luật nhân quả về sau” – Hoàng Anh Lê chia sẻ.

Muốn làm từ thiện và mong muốn mẹ hiểu mình hơn

Từ người bình thường bỗng được mọi người quan tâm, chú ý khiến Hoàng Anh Lê cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Song đôi lúc chính việc này cũng mang đến cho anh sự buồn phiền, trầm cảm nặng…

“Dù tôi làm gì mọi người cũng chửi, tôi luôn đặt câu hỏi mình đã làm gì sai?” – anh giải bày.

Do sở hữu các hình xăm kín người nên Hoàng Anh Lê gặp phải sự phản đối từ gia đình. Nhất là mẹ đã khá buồn lòng vì anh.

Có lẽ vì khả năng ăn nói kém và chưa có dịp ngồi cùng mẹ để nói hết nỗi lòng nên gia đình vẫn chưa hiểu rõ về anh.

“Tôi hy vọng sẽ làm cho mẹ hiểu về mình. Trước đó, tôi đã xây cho bà mái nhà che mưa che nắng dưới quê. Tương lai, số tiền tôi kiếm được sẽ làm từ thiện cho người nghèo, những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn” – anh tâm sự.