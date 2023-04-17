Hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà ngay ngã tư, thiệt hại hàng tỷ đồng

Ngày 17/4, cơ quan chức năng TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho hay, khoảng 10 giờ , căn nhà kinh doanh vịt quay ngay ngã tư bùng cháy dữ dội đã bị thiêu rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Theo thông tin báo Sài Gòn giải phóng, Khoảng 10h ngày 17/4, người dân sống trong khu vực đã phát hiện căn nhà 138 Nguyễn Trực Trực (ngay góc ngã tư Nguyễn Trung Trực – Chi Lăng), phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá bốc cháy dữ dội, đã tri hô, nhanh chóng rời khỏi hiện trường để bảo vệ tính mạng, đồng thời báo cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Sau khi tiếp nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Kiên Giang đã điều động 3 xe chuyên dụng và gần 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng công an, dân phố và người dân địa phương tích cực chữa cháy.

Do ngọn lửa bùng phát rất nhanh nên lực lượng chữa cháy chủ yếu phun nước sang tiệm bán đồ điện bên cạnh để làm nguội phần vách sát với đám cháy, không để cháy lan.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Vụ cháy đã xảy ra tại ngã tư đường Chi Lăng - Nguyễn Trung Trực thuộc phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang làm 2 căn nhà bị cháy - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Sau hơn 1 giờ chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Cũng nhờ nỗ lực chữa cháy kịp thời nên đám cháy đã không lan rộng và ảnh hưởng nhiều đến tiệm bán đồ điện và 1 nhà có đám tang ở gần đó.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, hậu quả vụ cháy không có thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn căn gác của ngôi nhà 138 và làm cháy một phần tầng một của căn nhà số 140. Vụ cháy còn thiêu rụi nhiều đường dây cáp viễn thông của các nhà mạng ngang qua căn nhà.

Công an Kiên Giang khuyến cáo: Hiện nay đang vào mùa khô, rất dễ xảy ra hỏa hoạn, do đó bà con cần nâng cao cảnh giác để không xảy ra hỏa hoạn.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 cháu bé tử vong ở Thanh Hóa: Rơi nước mắt khi nhìn 2 quan tài đặt cạnh nhau Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng đã cướp đi sinh mạng 2 con của vợ chồng anh Nguyễn Thành Nhân (ở phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) là bé N.T.N.D. (9 tuổi) và N.N.A. (5 tuổi).

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