"Hô biến" phòng khách chật hẹp trở nên rộng và thoáng mát chỉ trong 15 phút

Cách đơn giản nhất để giúp phòng khách của bạn trông rộng hơn là bạn nên xếp bàn ghế sofa thật gần nhau, cách xa các bức tường, chừa một phần diện tích thoải mái cho các lối đi. Ngoài ra, nên thêm một tấm nệm lót ở giữa phòng để định hình vị trí cho các đồ nội thất chính đặt lên trên, tạo sự nổi bật cho căn phòng.

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Tạo điểm nhấn ở giữa

Chọn màu trung tính đối với hầu hết các đồ nội thất trong phòng, trừ những vật bạn muốn dùng tạo điểm nhấn cho căn phòng thì chọn sắc màu khác. Ví dụ, trong bối cảnh toàn căn phòng màu trắng, bạn có thể trải khăn bàn màu hồng, đặt bình hoa sen hồng ở giữa để tạo điểm nhấn. Thêm nữa, hãy chọn những đồ nội thất đơn giản, nhẹ nhàng để căn phòng trông thông thoáng, nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Ảnh: flickr.com

Làm mới phòng khách

Theo thời gian, phòng khách của bạn sẽ không còn mới mẻ nữa, dễ tạo cho bạn cảm giác buồn chán. Tuy nhiên, nếu bạn chịu khó thay đổi vị trí các đồ nội thất trong phòng, sắp xếp lại trật tự của chúng sao cho hợp lý, thêm thắt hoặc bỏ bớt các vật dụng không cần thiết sẽ giúp làm mới phòng khách, khiến không gian rộng rãi hơn.

Ảnh: bhg.com

Chọn nội thất tươi sáng

Những màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, đen tuy nổi bật và hiện đại nhưng lại tạo ra hiệu ứng phân vùng rõ rệt và khiến căn phòng nhỏ chật hẹp hơn. Do đó, bạn cần lưu ý chọn đồ nội thất có màu tươi sáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các họa tiết dọc bởi chúng sẽ làm cho không gian có vẻ lớn hơn một chút so với thực tế.

Ảnh: bhg.com

Chọn nội thất cỡ vừa

Để phòng khách nhỏ hẹp trở nên ngăn nắp và gọn gàng, điều bạn cần ghi nhớ là hãy sử dụng đồ nội thất nhỏ gọn. Ví dụ, thay vì dùng bộ bàn ghế gỗ cồng kềnh, bạn nên thay thế chúng bằng loại bàn ghế có thiết kế mảnh và hiện đại, thay vì bộ sofa phong cách Châu Âu cầu kỳ, hãy sử dụng những bộ sofa nhỏ, vừa với căn phòng. Điều này sẽ giúp cho không gian của bạn trở nên thoáng và không tạo cảm giác bị "rối" mắt.

Ảnh: bhg.com

Hai phòng nối liền cùng tông

Đối với hai phòng nối liền nhau, bạn nên dùng cùng một tông màu để trang trí. Cách làm đơn giản này sẽ giúp cho hai căn phòng trông giống nhau như một. Như vậy, bạn đã giúp cho phòng khách nhỏ bé trông rộng hơn một cách rõ rệt.

Ảnh: bhg.com

Rèm cửa có màu tương phản

Thay vì sơn tường cho phòng ngủ, bạn có thể dùng rèm cửa để thay thế. Bạn nên chọn những rèm cửa có màu sắc tương phản với màu của đồ nội thất trong phòng. Ví dụ, rèm cửa màu xanh da trời, áo gối có họa tiết chấm xanh rất phù hợp với căn phòng nội thất màu trắng và nâu đen.

Ảnh: bhg.com

Tạo sự vui nhộn, trẻ trung

Nên chọn nội thất phòng khách có màu sắc sặc sỡ, họa tiết đẹp mắt sẽ làm cho căn phòng trông vui nhộn, sống động hơn, không khiến bạn thấy chán và mệt mỏi.

Ảnh: bhg.com

Kết hợp phòng khách và nhà bếp

Nếu nhà bạn có diện tích nhỏ, không thể làm riêng biệt phòng khách và nhà bếp thì có thể kết hợp hai phòng này làm một. Nhớ sử dụng màu sắc và các đồ nội thất có màu sắc giống nhau để phòng khách của bạn ăn gian thêm một phần diện tích của bếp.

Ảnh: bhg.com

Giữ sạch sẽ, gọn gàng

Bạn nên thường xuyên lau dọn sạch sẽ phòng khách, sắp xếp mọi thứ lại cho ngăn nắp, điều này cũng góp phần làm không gian rộng rãi hơn.

Ảnh: bhg.com

Treo tranh nghệ thuật

Tranh treo tường là công cụ hết sức hữu ích để tạo không gian rộng rãi cho phòng khách. Đặc biệt, những bức tranh có sắc màu tươi sáng, tương phản với màu nội thất sẽ làm căn phòng của bạn trở nên sáng sủa.

Ảnh: bhg.com

Đơn giản hóa phòng khách

Chọn đồ nội thất đơn giản, màu sắc tao nhã, nhẹ nhàng, bài trí chúng thật gọn gàng và ngăn nắp sẽ làm cho căn phòng trông rộng ra một cách hiệu quả.

Ảnh: bhg.com

Kết hợp truyền thống với hiện đại

Sử dụng đồ nội thất có kiểu thiết kế truyền thống và hiện đại để trang trí phòng khách, bạn sẽ tạo cho phòng khách của mình một phong cách vừa cổ điển, sang trọng, lại vừa trông hiện đại và năng động.



Ảnh: bhg.com

Tạo nét đẹp tự nhiên

Không chỉ vậy, bạn cũng có thể đem sắc màu thiên nhiên từ bên ngoài vào trong phòng khách của mình bằng cách sơn bức tường màu xanh da trời để làm bầu trời xanh, chọn một số họa tiết có sắc vàng, cam để làm ánh sáng mặt trời, trang trí thêm hoa cỏ xung quanh phòng để tạo cảm giác tươi mới, thoáng mát cho căn phòng.

Ảnh: bhg.com

Tạo sự tương phản

Một cách khác để làm phòng khách trông rộng hơn là chọn các nội thất có họa tiết đẹp và đậm màu, tương phản với màu trắng của bức tường trong phòng khách.

Ảnh: bhg.com

Sử dụng nội thất đa năng

Thời đại của nội thất đa năng và những ý tưởng sáng tạo sẽ mang lại cho bạn những giải pháp hoàn hảo cho không gian sống nhỏ. Chiếc bàn bằng mây tre đan có chức năng chứa các thiết bị dân dụng là những món đồ bạn có thể tham khảo để giải bài toán không gian lưu trữ cho phòng khách.

Ảnh: bhg.com

Thay bàn nước bằng ghế nhỏ

Một bộ bàn ghế tiếp khách truyền thống thường có một chiếc ghế sofa dài, một hoặc hai ghế phụ và một bàn trà nhỏ. Tuy nhiên với phòng khách nhỏ, để tiết kiệm không gian, bạn có thể thay chiếc bàn cồng kềnh bằng một chiếc bàn đơn giản giống như ghế dài nhỏ xinh. Khoảng không gian dư ra sẽ giúp bạn dễ dàng bổ sung chỗ ngồi cho khách đến chơi nhà.

Ảnh: bhg.com

Sử dụng nội thất có thể gấp gọn

Không gian tiếp khách rất cần thiết cho dù ngôi nhà của bạn có nhỏ thế nào. Nếu bạn không thể bố trí được một khoảng diện tích cố định để kê bàn ghế tiếp khách, hãy sử dụng các loại bàn ghế gấp để nhanh chóng bổ sung chỗ ngồi cho khách khi cần. Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần gấp gọn, cất chúng đi và tái sử dụng không gian này vào mục đích khác. Những loại bàn ghế gấp như vậy hiện có rất nhiều trên thị trường với giá không quá cao.

Ảnh: bhg.com