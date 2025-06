Hình ảnh nữ tài xế điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Với hành vi này, nữ tài xế sẽ bị phạt 30 tới 40 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 25/6, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt bà L.T.T.H. (44 tuổi, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Với hành vi này, nữ tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh ô tô lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, cụ thể, lúc 14h ngày 22/6, qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, CSGT nhận được phản ánh với nội dung, ô tô biển số 30H-458.xx lùi xe trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, thuộc địa phận TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ làm rõ.

Theo đó, lúc 9h25 ngày 22/6, chị H. điều khiển ô tô BKS 30H-458.xx đi trên đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên), khi đến km53+400 (nút giao Sông Công), chị H. đi qua nút giao nên đã thực hiện hành vi lùi xe trên đường cao tốc.

Tại cơ quan công an, chị H. thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

