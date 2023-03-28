Em Nguyễn Lương Thanh Ngọc (ở xóm 8, thôn An Bộ, xã Hiệp Hoà, Kinh Môn) đang phải đối mặt với căn bệnh quái ác, kinh phí để thực hiện ghép xương có thể lên đến gần 600 triệu đồng

Theo thông tin từ VietNamnet, Nguyễn Lương Thanh Ngọc (13 tuổi) được điều trị ở Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) từ cuối năm 2022. Lúc đầu, em bị đau buốt chân trái về ban đêm. Những cơn đau cứ tăng dần lên, chân ngày càng sưng to khiến cả nhà gia đình hoảng sợ. Nguyễn Lương Thanh Ngọc (13 tuổi) mắc bệnh ung thư xương. Ảnh: Vietnamnet Vợ chồng anh Nguyễn Văn Giáp, chị Lương Thị Hoa đưa con đi khám thì nhận kết quả con có 1 khối u trong xương đùi trái. Anh chị không tin đó là sự thật, tiếp tục vay mượn tiền đưa con lên tuyến trên kiểm tra lại. Kết quả là Ngọc bị ung thư xương, cần điều trị gấp.

Tết năm 2023 là khoảng thời gian buồn nhất đối với gia đình chị Hoa. Trong khi nhà nhà đi sắm Tết, chị cùng con gái trong bệnh viện vật lộn với từng chai hoá chất và những cơn đau không hồi dứt. Trong cơn đau, Ngọc gào khóc: "Mẹ, mẹ để con chết đi, con sống làm gì cho khổ thế này, cả bố mẹ cũng khổ nữa" chị Hoa rơi nước mắt. Vợ chồng chị Hoa từng là công nhân của một công ty trên địa bàn huyện với mức lương ít ỏi đang đứng trước gánh nặng kinh tế rất lớn. Sau khi con bệnh, chị Hoa nghỉ việc để theo con, nên kinh tế ngày càng khó khăn. Trong gia đình có 4 người con, đứa lớn nhất chỉ đang học lớp 9.

Cả nhà chạy vạy khắp nơi mới vay được hơn 120 triệu đồng, nhưng số tiền đó nhanh chóng cạn kiệt, tiền hoá chất nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ cho Ngọc lên đến 5 triệu đồng/đợt, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng 4 ngày, các đợt liên tiếp nối nhau. Bảo hiểm hỗ trợ 80% viện phí, phần còn lại gia đình tự chi trả. Mới đây, bác sĩ thông báo Ngọc có khả năng được hội chẩn để đánh giá điều kiện ghép xương. Tuy nhiên, nếu đủ điều kiện ghép xương, khoản tiền dành cho ca phẫu thuật sẽ rơi vào khoảng 320 triệu đồng. “Tôi thực lòng không muốn con bị cắt chân. Con mới 13 tuổi, còn cả một tương lai phía trước. Nhưng số tiền đó quá lớn, gia đình tôi không biết xoay sở ở đâu ra", chị Hoa rưng rưng nói. Biết được mình có hy vọng ghép xương, Ngọc vui vẻ hơn, thấp thỏm chờ đợi. Nhưng con càng mong đợi, cha mẹ con càng thêm đau khổ, tuyệt vọng. Thông tin thêm từ Báo Hải Dương, Bà Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Hoà cho biết: “Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của cháu Ngọc, chiều 22/3 Hội Chữ thập đỏ thị xã và Hội Chữ thập đỏ xã đã đến thăm, tặng quà và trao số tiền 7 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm để động viên cháu cùng gia đình. Chúng tôi cũng đang vận động, quyên góp từ các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm để giúp đỡ cháu”. Đại diện Hội Chữ thập đỏ thị xã Kinh Môn và Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Hòa hỗ trợ cháu Ngọc. Ảnh: Báo Hải Dương Mọi sự giúp đỡ cháu Ngọc xin gửi trực tiếp cho mẹ cháu là chị Lương Thị Hoa (xóm 8, thôn An Bộ, xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn, Hải Dương); số điện thoại: 0966897896; số tài khoản: 108865265666, Ngân hàng Vietinbank. Hoặc ủng hộ qua chị Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Hiệp Hoà, số điện thoại: 0965930170

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