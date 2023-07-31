Him Lam lan tỏa thông điệp uống nước nhớ nguồn

Tiếp nối nghĩa cử đầy nhân văn đó, nhiều năm qua, Him Lam Land và Báo Tiền Phong liên tục đồng hành trong các chương trình thiện nguyện nhằm phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã thăm hỏi, tặng quà 13 Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu,.. với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tháng 7, trái tim cả nước chung một nhịp đập để bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công lao của những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách có công với cách mạng. Như thường lệ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội, là nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc và có sức lan tỏa lớn với cộng đồng.

Đến thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land bày tỏ: “Dù chiến tranh đã lùi xa nhưng vết thương của chiến tranh vẫn hiện hữu trên cơ thể của những người lính và để lại nỗi đau dai dẳng, nhất là những ngày trái gió trở trời. Tuy nhiên, vượt lên trên hết, các bác vẫn luôn nỗ lực chống chọi với nỗi đau bệnh tật, sống lạc quan, vươn lên trong cuộc sống, theo đúng tinh thần "tàn nhưng không phế". Các bác là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực kiên cường, về lý tưởng sống cao đẹp cả trong thời chiến và trong thời bình để thế hệ trẻ noi theo.”

Tới thăm các Trung tâm, Đoàn công tác cũng gửi lời chúc sức khỏe tới các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều trị tại đây và mong rằng các đồng chí thương, bệnh binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" vượt lên thương tật, sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập. Đồng thời, Đoàn cũng gửi lời cảm ơn tới các cán bộ Trung tâm điều dưỡng đã tận tình chăm lo sức khỏe và cuộc sống của các thương, bệnh binh nặng.

Tại chương trình, Đoàn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ do chính các bác thương bệnh binh thể hiện. Những lời ca, tiếng hát hào hùng, sâu lắng gửi gắm nhiều tâm tư, tình cảm và niềm tự hào về những cống hiến cho nền độc lập dân tộc nước nhà.

Với trách nhiệm xã hội của một "doanh nghiệp vì cộng đồng", Him Lam Land không ngừng đẩy mạnh các chương trình thiết thực, có ý nghĩa, đóng góp vào sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội, trong đó việc quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng là minh chứng rõ nét về tính nhân văn, nét đẹp về giá trị văn hoá của CBNV Him Lam Land đã và đang nỗ lực vun đắp, lan tỏa.

Một số hình ảnh Him Lam Land thăm hỏi và tặng quà tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công: