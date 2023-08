Him Lam lan tỏa thông điệp uống nước nhớ nguồn

Tháng 7, trái tim cả nước chung một nhịp đập để bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công lao của những anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách có công với cách mạng. Như thường lệ, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã trở thành phong trào sâu rộng trong xã hội, là nét đẹp văn hóa mang tính nhân văn sâu sắc và có sức lan tỏa lớn với cộng đồng.

Tiếp nối nghĩa cử đầy nhân văn đó, nhiều năm qua, Him Lam Land và Báo Tiền Phong liên tục đồng hành trong các chương trình thiện nguyện nhằm phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Trong dịp kỷ niệm ngày 27/7 năm nay, Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã thăm hỏi, tặng quà 13 Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu,.. với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.