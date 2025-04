Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bốc cháy rụi đã được dập tắt. Chiếc xe và người đàn ông bên trong bị thiêu. Nằm dưới ô tô là người phụ nữ cũng đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu trên báo Dân Việt, khoảng 7 giờ 20 ngày 22/4, người dân sống trên đường Hoàng Thị Loan (đoạn gần cầu vượt Ngã ba Huế, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) chứng kiến cảnh chiếc ô tô hiệu Xpander, mang biển kiểm soát 43H-024.63, đang di chuyển thì bất ngờ dừng lại ngay giữa đường.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Việt.

Sau đó người dân thấy một người đàn ông và một phụ nữ to tiếng trong xe. Lát sau, người đàn ông xuống xe ngồi bên người phụ nữ đang bất tỉnh với chiếc tua vít trên tay. Lúc này người phụ nữ toàn thân máu me, có dấu hiệu co giật.

Thấy người đàn ông có dấu hiệu muốn tự sát, người dân muốn ngăn cản nhưng người này đã lên xe đóng cửa, sau đó có một tiếng nổ, nghi tiếng nổ của chai xăng. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên thiêu rụi chiếc xe và người đàn ông trong xe.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Đám đông người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 9 giờ 30, Công an phong tỏa một đoạn đường Hoàng Thị Loan để điều tra vụ án. Hàng nghìn người dân hiếu kỳ tập trung, theo dõi vụ việc.

Tại hiện trường, xe ô tô bị cháy hư hỏng nhiều phần, được lực lượng chức năng phun bọt để chữa cháy. Hiện, nạn nhân nữ đã tử vong, bên trong xe cũng xuất hiện một thi thể.

