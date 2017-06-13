Hết hạn dùng, một số thực phẩm vẫn ăn được

Đời sống 13/06/2017 16:11

Hầu hết, chúng ta thường vứt thực phẩm đi khi đã quá hạn sử dụng in trên bao bì. Nhưng rất ít người biết rằng, chúng ta đang lãng phí thức ăn vì một trong số chúng vẫn có thể ăn được vài tuần sau hạn dùng nếu bảo quản kỹ lưỡng.

Nhiều người có thói quen kiểm tra thực phẩm thường xuyên và vứt đi khi đã quá hạn sử dụng in trên bao bì. Nhưng theo các chuyên gia, một số loại thực phẩm vẫn ăn được dù đã quá hạn dùng nếu chúng được bảo quản kỹ lưỡng. Vì vậy, để tránh tình trạng lãng phí, bạn không nên vứt đi những thức ăn còn dùng được mặc dù đã hết đát. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần phải xác định chính xác thời hạn và phân biệt kỹ mùi vị trước khi quyết định sử dụng.

Dưới đây là các đồ ăn có thể ăn được vài tuần sau khi quá đát:

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Cà chua để càng lâu càng có vị ngọt, thậm chí có thể ăn sau 1 - 2 tuần so với hạn sử dụng - Ảnh: Internet

Cà chua

Khác với những loại rau quả khác, cà chua để càng lâu càng có vị ngọt, thậm chí bạn vẫn có thể ăn chúng sau 1 - 2 tuần so với hạn sử dụng trên bao bì đóng gói. Tuy nhiên, nếu quả xuất hiện tình trạng chảy nước, bị mốc và có mùi thối thì tuyệt đối không nên ăn nữa. 

Sữa

Sữa tiệt trùng có thể dùng trong thời gian lâu hơn hạn sử dụng nếu được bảo quản trong môi trường nhiệt độ thấp và tốt nhất không đặt ở cánh cửa tủ lạnh. Khi sữa đã lên men, thay vì uống thì hãy dùng nó để làm bánh.

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Trứng vẫn có thể để được từ 3 đến 5 tuần sau hạn sử dụng in trên hộp - Ảnh: Internet

Trứng

Trứng vẫn có thể ăn được từ 3 đến 5 tuần sau khi đã hết hạn sử dụng in trên hộp. Nhưng muốn vậy, chúng ta phải lưu trữ trứng ở nhiệt độ dưới 5 độ để ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn Salmonella enteritidis độc hại.

Bánh quy

Chẳng may không ăn kịp, bạn cũng đừng quá lo lắng vì bánh quy vẫn có thể sử dụng được, chỉ cần bảo quản ở ngăn mát của tủ lạnh. Nhưng cũng không nên để bánh quá lâu, tốt nhất trong vòng 2 tháng so với ngày hạn ghi trên bao bì.

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Sau thời hạn sử dụng 2 tháng, sữa chua vẫn có thể sử dụng được nếu không xuất hiện dấu hiệu mốc - Ảnh: Internet

Sữa chua

Trong quá trình chế biến, sữa chua được lên men lactic, giúp bảo quản và kéo dài hạn dùng. Sau thời gian sản xuất 2 tháng, nếu nó vẫn không xuất hiện dấu hiệu bị mốc và vẫn giữ vị ngon thì bạn có thể tiếp tục sử dụng chúng. 

Bột gia vị

Những loại gia vị nghiền như ớt bột có thể để trong vòng 6 tháng nếu chúng đã được khử trùng và cất nơi thoáng mát. Nhưng nếu bề mặt bột gia vị có các lỗ khí hoặc bị rỗ thì hãy lập tức vứt bỏ ngay để tránh nhiễm phải vi khuẩn.

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