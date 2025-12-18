Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Sau tai nạn với ôtô đầu kéo tại đường dẫn vào trạm dừng cao tốc TP HCM - Dầu Giây, xe cứu thương bốc cháy, 3 người tử vong, 2 người bị thương, sáng 18/12

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 18/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo rồi bốc cháy làm 3 người chết.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, kết quả kiểm tra cho thấy lái xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu khả năng lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ và chạy tốc độ cao khi vào khu vực trạm dừng nghỉ.

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Hơn 0 giờ ngày 18/12, tại khu vực trạm dừng nghỉ Km41 trên cao tốc TPHCM-Long Thanh-Dầu Giây (hướng Long Thành đi Dầu Giây), thuộc xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương mang biển số 51B-512... đã va chạm mạnh vào phía sau xe đầu kéo 38H-021... kéo theo sơ-mi rơ-moóc 38R-018... do tài xế N.V.K. (45 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang dừng đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Cú va chạm khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe có 5 người, trong đó 2 người kịp thoát ra ngoài, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh.

3 người bị mắc kẹt trong xe và tử vong do cháy. Xe cứu thương bị thiêu rụi hoàn toàn.

Danh tính các nạn nhân ban đầu được xác định: Ông Võ Văn Huấn (75 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống; bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, Gia Lai) - được cứu sống.

Hé lộ danh tính 5 nạn nhân thương vong và nguyên nhân ban đầu trong vụ xe cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân) tử vong.

Ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) tử vong.

Lái xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ nhân thân) tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT số 8 - Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an xã Xuân Quế điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo thông tin báo VNExpress, thời điểm tai nạn, cao tốc qua khu vực đông phương tiện. Khoảng 5 giây trước va chạm, một xe khách phải chuyển vào làn trong cùng để tránh ôtô đầu kéo. Hình ảnh camera giao thông cho thấy xe cứu thương chạy với tốc độ khá nhanh và bốc cháy phần đầu ngay sau cú tông.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, Cục CSGT, cho biết sự cố xảy ra trên đường dẫn vào trạm dừng chân trên cao tốc. Lúc tai nạn, xe đầu kéo bị hư hỏng dừng đỗ trên đường không đúng nơi quy định, còn tài xế ôtô cấp cứu thiếu quan sát, không giảm tốc độ dẫn đến sự cố. Trạm dừng nghỉ không có người xếp xe hướng dẫn.

Sau sự cố, cảnh sát tiến hành test nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đầu kéo, không phát hiện vi phạm. Xe cứu thương chạy từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) về Bình định, có đầy đủ các loại giấy tờ về ôtô chuyển bệnh nhân. Phía Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay xe cấp cứu của tư nhân.

Cú va chạm khiến xe cứu thương bốc cháy dữ dội. Trên xe có 5 người: 2 người kịp thoát ra ngoài, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long Khánh. 3 người bị mắc kẹt trong xe và tử vong do cháy.

