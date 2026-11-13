Đây là sự kiện thứ ba trong chuỗi chương trình “Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026 ”, một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội thường niên của Daiichi Life Việt Nam trong gần 20 năm qua.

Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp của Công ty BHNT Daiichi Life Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) đã phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận và Hội Chữ thập đỏ phường Phú Nhuận tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Sự kiện tổ chức tại Trụ sở chính Công ty (149-151 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, trong tháng 7/2026, chương trình đã được triển khai thành công tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Bắc Ninh, thu hút hơn 600 tình nguyện viên tham gia, hiến tặng 529 đơn vị máu, tương đương 132.250 ml máu. Điều này góp phần hỗ trợ thiết thực cho ngành y tế địa phương, nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu tình nguyện, lan tỏa thông điệp nhân ái và tinh thần sẻ chia tới đông đảo người dân.

Chương trình đã thu hút hơn 200 tình nguyện viên là ban lãnh đạo, đội ngũ quản lý kinh doanh, đại lý bảo hiểm, nhân viên Daiichi Life Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh cùng khách hàng, người dân địa phương tham gia hiến tặng 172 đơn vị máu, tương đương 61.500 ml máu.

Đông đảo các thành viên Daiichi Life Việt Nam nhiệt tình tham gia chương trình “Hiến máu nhân đạo 2026”

Trong hơn 19 năm đồng hành cùng hoạt động hiến máu nhân đạo trên toàn quốc, Daiichi Life Việt Nam đã vận động thành công hơn 10.800 tình nguyện viên, đóng góp trên 8.800 đơn vị máu, tương đương gần 2,4 triệu ml máu, góp phần hỗ trợ hàng chục nghìn bệnh nhân vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, nhanh chóng hồi phục và trở về bên gia đình.

Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Daiichi Life Việt Nam, kiêm Chủ tịch Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, chia sẻ: “Mỗi giọt máu trao đi không chỉ tiếp nối sự sống, mà còn thắp sáng niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân đang cần được cứu chữa.

Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự đồng hành bền bỉ của hơn 10.000 tình nguyện viên trên khắp cả nước trong suốt nhiều năm qua.

Với sự sẻ chia đầy ý nghĩa này, chương trình ‘Kết nối Triệu Yêu Thương – Hiến máu nhân đạo 2026’ tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà Daiichi Life Việt Nam kiên trì vun đắp suốt gần hai thập kỷ vì một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững”.

Ông Đinh Gia Huỳnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Daiichi Life Việt Nam trong các hoạt động hiến máu tình nguyện đầy nhân văn này.

Sự tham gia tích cực của các thành viên trong công ty là một điển hình của doanh nghiệp phát triển bền vững, kinh doanh hiệu quả gắn liền với trách nhiệm xã hội.

Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều doanh nghiệp tham gia hiến máu nhân đạo tại địa phương như Daiichi Life Việt Nam để chung tay đóng góp vào Ngân hàng máu của TP. Hồ Chí Minh, nhằm sẻ chia món quà vô giá này cho nhiều bệnh nhân hơn nữa”.