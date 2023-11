Hàng ngàn sinh viên tại TP.HCM sẽ được nâng cao kiến thức pháp luật về trật tự ATGT

Theo thống kê, từ năm 2020 đến tháng 9/2022, cả nước đã xảy ra 1.570 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, làm chết 864 người, bị thương 1.794 người. Nguyên nhân chính là do sự kém hiểu biết kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT.

“Rất đau xót khi tai nạn giao thông đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng hoặc trở thành tàn phế, để lại những hậu quả, mất mát nặng nề, lâu dài cho gia đình và xã hội. Trong số này có nhiều nạn nhân bị tai nạn giao thông còn trong độ tuổi học sinh, sinh viên. Tiếc thay họ bỏ lại cả tương lai tươi sáng.

Tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong độ tuổi sinh viên tương đối lớn. Vì vậy, vấn đề đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, sinh viên luôn được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng, với sự tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể…

Để góp thêm “tiếng nói”, đồng thời Căn cứ Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Thanh niên C08 và Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM năm 2022; trên cơ sở ý kiến trao đổi thống nhất của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cục CSGT phía Nam và Đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM, chúng tôi đã triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM”, Thượng úy Trịnh Trung Hiếu Bí thư Đoàn thanh niên Cục CSGT phía Nam, Bộ Công an trăn trở.

Tại Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, hàng ngàn sinh viên đã nhiệt tình tham dự và hào hứng cập nhật kiến thức ATGT

Được biết, theo kế hoạch đã phê duyệt, Đoàn thanh niên Cục CSGT phía Nam và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM sẽ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho hàng ngàn sinh viên các trường như: ĐH Hồng Bàng, ĐH Tài chính-marketing, ĐH Ngoại ngữ-tin học (Huflit), ĐH Văn Hóa, CĐ Quốc tế Kent, …

Chương trình dự kiến sẽ lần lượt tổ chức tại các trường trong tháng 11, nhằm hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam (09/11/2022).

Mục đích của chương trình nhằm bổ sung, trang bị, nâng cao kiến thức hiểu biết luật giao thông cho sinh viên nắm vững và vận động gia đình, mọi người chấp hành tốt pháp luật; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong việc tham gia tuyên truyền pháp luật cho sinh viên; Phát động phong trào thi đua sôi nổi, vì cộng đồng của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát giao thông, thông qua các hoạt động để tuyên truyền giáo dục ĐVTN góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Cảnh sát giao thông “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật.

Các đồng chí trong Đoàn Thanh niên Cục CSGT phía Nam tại buổi tuyên truyền ở Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng

Những nội dung được chia sẻ tuyên truyền chủ yếu trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. Tập trung phổ biến quy định, điều kiện bắt buộc của người tham gia giao thông và các hành vi vi phạm thường xảy ra ở độ tuổi sinh viên. Từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông.

“Tôi rất vui và vinh dự cùng Đoàn thanh niên Cục CSGT phía Nam và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đến trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để thực hiện buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho sinh viên.

Tôi rất mong thông qua buổi tuyên truyền này, tất cả các bạn sinh viên cơ bản nắm được những nội dung trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 và Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ để chấp hành tốt luật giao thông và vận động gia đình, mọi người thực hiện tốt.

Mong rằng sẽ có thêm nhiều giải pháp để phối hợp tốt mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tuyên truyền, giáo dục ATGT cho sinh viên”, Thượng úy Hiếu mong muốn.