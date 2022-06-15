Hàng ngàn gia đình Việt thích thú trải nghiệm chuẩn Châu Âu tại sự kiện “Triển lãm Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển NNRIS

Ngày 11/06 và 12/6/2022 tại SC VivoCity Quận 7 vừa qua, Nutifood tổ chức sự kiện “Triển lãm Viện nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển NNRIS”. Với nhiều hoạt động thú vị, ứng dụng công nghệ tương tác hiện đại, sự kiện giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chuẩn mực dinh dưỡng Thụy Điển và những giải pháp dinh dưỡng chuẩn cao Châu Âu đặc chế cho người dùng Việt Nam. Một người tham gia sự kiện cho biết, sản phẩm có nguồn gốc Châu Âu là một trong những ưu tiên khi lựa chọn sản phẩm dinh dưỡng, nhưng yếu tố phù hợp thể trạng là quan trọng hơn cả bởi nó mang lại những giá trị cụ thể cho sức khỏe , đó cũng là lí do họ đến tham gia trải nghiệm tại sự kiện.

Thông qua sự kiện hữu ích này, người tiêu dùng hiểu hơn về NNRIS – đơn vị bảo chứng cho các sản phẩm thuộc Nutifood Thụy Điển. NNRIS nghiên cứu và cho ra đời các công thức độc quyền mang tiêu chuẩn Châu Âu nhưng đặc chế dành riêng cho người Việt Nam.

NNRIS hiện sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng và đầy đủ để đáp ứng cho những nhu cầu dinh dưỡng khác biệt, phù hợp theo độ tuổi và tình trạng sức khoẻ có thể kể đến như: Công thức FRP chuyên biệt trong sản phẩm Värna Complete giúp phòng ngừa và phục hồi nhanh thể trạng dành cho người lớn tuổi, hỗ trợ cơ xương chắc khoẻ (Vitamin K2, Calci, Vitamin D3, Phospho, Protein chất lượng cao), bổ sung MUFA, PUFA tốt cho tim mạch và Cholin hỗ trợ tăng cường trí nhớ; sản phẩm Värna Diabetes với công thức đặc chế dưới sự giám sát của Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng NutiFood Thụy Điển – NNRIS có chỉ số GI thấp (GI = 26,9), sản phẩm giúp ổn định đường huyết, tốt cho tim mạch và tăng cường đề kháng dành cho người bị đái tháo đường và tiền đái tháo đường. Hay như công thức độc quyền NuVi Power từ Viện Nghiên Cứu NutiFood Thụy Điển – bổ sung các dưỡng chất, vitamin nhóm B cho bé thông minh cùng vitamin K2, Canxi, D3, kẽm giúp bé phát triển chiều cao tối ưu. Công thức NuVi Power hiện tại có 2 dòng sản phẩm: sữa công thức Nuvi Grow và sữa NuVi các loại như sữa tươi, sữa lúa mạch cacao, sữa trái cây, sữa chua uống…cùng rất nhiều các công thức khác được NNRIS nghiên cứu và ứng dụng.

Sự kiện giúp người tiêu dùng định hình rõ nét hơn những chỉ số thể trạng của cơ thể, tiếp cận với các khía cạnh dinh dưỡng theo cách hoàn toàn khác biệt, cũng như nắm bắt được công thức ưu việt và chuyên biệt mà NNRIS ứng dụng để mang đến những sản phẩm chất lượng cao, nâng tầm vóc Việt.