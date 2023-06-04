Khi đi rẫy về, hai người gặp mưa nên dừng lại mặc áo mưa thì bất ngờ bị sét đánh trúng, người vợ không may tử vong, người chồng được đưa đi cấp cứu sau đó.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tối 4/6, lãnh đạo UBND xã Diên Điền, cho biết hai vợ chồng đi làm rẫy ở xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) thì bị sét đánh khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Hai vợ chồng này ngụ ở xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hiện danh tính đang được chính quyền địa phương xác minh.

Gặp mưa, hai vợ chồng dừng lại mặc áo mưa thì bị sét đánh - Ảnh minh họa: Internet

Thông tin ban đầu, người vợ quê ở Diên Điền nên 2 người có rẫy ở đây. Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đi rẫy về, hai người gặp mưa nên dừng lại mặc áo mưa.

Bất ngờ, sét đánh trúng 2 vợ chồng khiến người vợ chết tại chỗ. Người chồng bị thương được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện điều trị.

Dẫn tin từ Báo Tuổi Trẻ, theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện nay tại Khánh Hòa hay có mưa vào chiều tối. Những trận mưa này thường kèm theo lốc xoáy, sấm sét...

Vì vậy, khi nhận thấy các dấu hiệu bất thường, người dân cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không tập trung đông người.

Khi đang ở ngoài trời, nếu không tìm được chỗ trú ẩn, phải tránh xa các cây cao, không đứng ở đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, vứt bỏ các vật dụng kim loại trong người; cũng không đứng, ngồi cạnh cột điện, hoặc đường dây tải điện, vì đây là những nơi dễ bị sét đánh hay dây điện bị đứt nên rất nguy hiểm.

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