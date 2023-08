Khi xảy ra tai nạn, trên xe 45 chỗ có 14 người và trên xe 16 chỗ có 13 người (gồm cả lái xe). Vụ tai nạn làm toàn bộ 13 người trên xe 16 chỗ bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ VTC News, ông Triệu Trọng Bằng, Chủ tịch UBND phường Ô Quý Hồ (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 10h30 cùng ngày tại Km96 + 400 ngã 3 đường tránh quốc lộ 4D thuộc địa phận tổ 1, phường Ô Quý Hồ xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô chở khách khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, ô tô 45 chỗ BKS 25B-002.xx do anh Vũ Trọng Hoàng (SN 1982, trú tại phường Quyết Tiến, TP Lai Châu) chạy hướng tỉnh Lai Châu đi Sa Pa (Lào Cai), đến Km 96+400 thì va chạm với ô tô 16 chỗ BKS 27F-005.xx do lái xe Lại Văn Dương (SN 1988, trú tại tổ 19, phường Him Lam, TP Điện Biên) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ tai nạn khiến hai xe hư hỏng nặng, đặc biệt là xe du lịch 16 chỗ. Đồng thời, toàn bộ hành khách trên chiếc xe 16 chỗ đều bị thương với nhiều mức độ, trong đó 8 người bị thương nặng, 2 người bị thương rất nặng và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các hành khách trên xe Ngân Hà may mắn không xảy ra thương tích.

Cũng trong nguồn tin này, ông Triệu Trọng Bằng, Chủ tịch UBND phường Ô Quý Hồ (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND phường ngay lập tức chỉ đạo lực lượng công an phường phân luồng giao thông tại hiện trường, đồng thời báo cáo thị xã và huy động 4 xe của địa phương hỗ trợ đưa các hành khách đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa thị xã Sapa.

Lực lượng chức năng cùng các đơn vị ban ngành đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác mình làm rõ nguyên nhân vụ việc.

