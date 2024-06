Sáng ngày 8/6, đối tượng đã bị công an bắt giữ ngay sau đó để điều tra tội Giết người.

Theo thông tin từ báo Dân Trí: Trưa 8/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Công an xã Lý Thường Kiệt vừa bắt giữ Nguyễn Đình Quỳnh (49 tuổi, người địa phương) để điều tra tội Giết người.

Theo đó, khoảng 5h30 cùng ngày, Quỳnh đến nhà bố mẹ đẻ của mình là ông N.Đ.N. và bà H.T.N., cùng 85 tuổi (ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt), dùng hung khí là gậy sắt đánh tử vong 2 ông bà.

Khu vực hiện trường vụ án (Ảnh: Dân Trí)

Ngay sau đó Công an huyện Yên Mỹ phối hợp Công an xã Lý Thường Kiệt đã khống chế bắt giữ được đối tượng Quỳnh.

Theo thông tin từ Kienthuc.net: Công an tỉnh Hưng Yên cho biết thêm, Quỳnh là đối tượng tâm thần kinh năm 2013 đến tháng 1/2024 điều trị tâm thần kinh tại Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên, đang trong danh sách người tâm thần kinh có nguy cơ phạm tội của địa phương.

Ngay sau đó Công an huyện Yên Mỹ phối hợp Công an xã Lý Thường Kiệt đã khống chế bắt giữ được đối tượng. Sau khi nhận được tin báo đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Yên Mỹ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng dùng gậy sắt đánh bố mẹ ruột tử vong theo quy định pháp luật.

