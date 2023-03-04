Hải Dương: Tìm tung tích người đàn ông gặp nạn tử vong trên đường tỉnh 390 trong đêm

Đời sống 04/03/2023 19:27

Tối 3.3, trên đường tỉnh 390 phát hiện một thi thể nạn nhân nam biến dạng nghi do tai nạn giao thông.

Theo thông tin báo Hải Dương (trang báo điện tử Hải Dương), khoảng 21 giờ 40 ngày 3.3, tại km15+300 đường tỉnh 390, khu vực vòng xuyến cầu 789 thuộc địa phận khu Vũ Xá, phường Ái Quốc (TP Hải Dương), chiều đường từ thị trấn Thanh Hà đi quốc lộ 5 xảy ra vụ việc nghi do tai nạn giao thông.

Tại hiện trường phát hiện một thi thể nạn nhân là nam giới bị biến dạng nằm trên mặt đường, không có phương tiện, tang vật liên quan. Hiện chưa xác định được tung tích nạn nhân.

Theo phản ánh của người dân, khu vực này vào buổi tối (từ hơn 20 giờ) khi công nhân tan ca ra về rất đông, không có đèn chiếu sáng rất nguy hiểm.

Hải Dương: Tìm tung tích người đàn ông gặp nạn tử vong trên đường tỉnh 390 trong đêm - Ảnh 1
HIện trường xảy ra vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong

Liên quan đến sự việc nói trên, Cơ quan CSĐT-Công an TP. Hải Dương vừa phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân

Theo đó, vào khoảng 21h50 đêm qua (3/3) tại Km15+300 tỉnh lộ 390, đoạn khu vực vòng xuyến cầu vượt 789 (thuộc phường Ái Quốc, TP. Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa người đi bộ khoảng 60 tuổi, chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ, va chạm với phương tiện xe cơ giới (chưa xác định được đặc điểm chủng loại, biển số). Sau khi xảy ra tai nạn, phương tiện đã rời khỏi hiện trường và người đàn ông tử vong.

Hải Dương: Tìm tung tích người đàn ông gặp nạn tử vong trên đường tỉnh 390 trong đêm - Ảnh 2
Thông báo tìm tung tích nạn nhân của Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Dương

Nạn nhân có đặc điểm: là nam giới, có chiều cao khoảng 1m60, độ tuổi từ 50-60; thể trạng gầy, tóc cắn ngắn. Nạn nhân mặc áo khoác cổ tròn sáng màu bên ngoài, bên trong mặc áo phông xanh cổ tròn; mặc quần kaki màu nâu và đi dép tổ ong màu trắng .

Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Để phục vụ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương thông báo đến các đơn vị, địa phương, phương tiện thông tin đại chúng để phối hợp truy tìm. Nếu ai biết thông tin tung tích nạn nhân đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương hoặc liên hệ điều tra viên Bùi Văn Đức, số điện thoại 0915.090.126.

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