Hai cô gái xinh đẹp chuyển đi, chủ nhà Hà Nội hết hồn cảnh phòng trọ... như "chuồng lợn"

Mới đây, một bà chủ cho thuê trọ đã phải lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến phòng trọ vốn dĩ rộng rãi, sạch sẽ đã bị biến thành không gian mất vệ sinh như chỗ chứa rác.

Thời gian trước đây, tình trạng người thuê ở bẩn thỉu, mất vệ sinh đã được cư dân mạng "bóc phốt" nhiều lần. Tuy vậy, vấn đề này vẫn còn và không hề hiếm trong xã hội hiện nay.

Theo bà chủ trọ ở Hà Nội thì 2 nữ sinh viên thuê nhà trắng trẻo, xinh xắn đến thuê phòng. Sau đó khi đi thì để lại đống rác... "Thật không thể tưởng tượng được", bà chủ ngao ngán nói.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, khắp nhà không có nơi nào sạch sẽ. Từ trên giường đến dưới đất ngổn ngang đồ đạc, quần áo, rác thải... Thậm chí những vỏ bánh, túi nilon, chai nước ngọt đã uống từ bao lâu mà không hề dọn dẹp, khiến người ta tưởng như một nơi vài năm không ai sinh sống.

Ngoài ra, khu nhà vệ sinh cáu bẩn, ố vàng có lẽ rất lâu không đươc lau dọn. Khu bếp lẽ ra phải sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh thì lại đầy đồ ăn thừa, mốc meo. Quan sát bồn rửa, nóc tủ lạnh hay sàn nhà đều ngập trong rác, đồ bẩn.

Bên cạnh máy giặt là hàng loạt quần áo, rác thải cáu bẩn, bốc mùi và có màu đen khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.



Không ít cư dân mạng lắc đầu ngao ngán và đặt câu hỏi vì sao có thể sống trong môi trường ngập rác đến như vậy mà vẫn có thể chịu được.

Cư dân mạng H.N bày tỏ: "Không hiểu họ phải dùng bao nhiêu nước hoa, trát bao nhiêu phấn để khử mùi hôi thối từ những thứ rác này bám lên người đây. Ăn ở mất vệ sinh quá".

"Nói gì thì nói cho người ta thuê nhà nhưng chủ trọ cũng cần thường xuyên đến kiểm tra để chấn chỉnh, nhắc nhở, phó mặc cho người thuê thế này thì đáng sợ lắm", một người khác chia sẻ.