Trả lời phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM, một nhân viên của đoàn lân Long Nhi Đường (khu phố 1, phường 13, quận 8, TP.HCM) cho biết sự việc xảy ra vào ngày 2/6/2017. Trước khi bỏ đi, người phụ nữ này còn dặn dò mọi người trông chừng hai bé cẩn thận sợ chúng ham chơi rồi chạy ra đường lớn.

Dù hơn hai tháng trôi qua nhưng đến nay vẫn chưa có ai đến đón hai cháu về. Sau khi hỏi hai đứa trẻ thì người trong đoàn lân chỉ biết hai đứa trẻ là anh em ruột, bé lớn tên Mến, đứa nhỏ thì tên Hiền. Người đưa Mến và Hiền đến chân cầu Chà Và là mẹ ruột của các em.

Quản lý của đoàn lân Long Nhi Đường, anh Lê Văn Nam, cho biết: "Tập xong, chúng tôi ngồi đợi đến 12h khuya không thấy chị ấy đến nhận nên tạm đưa hai bé trai về nhà. Liên tục ba hôm sau chúng tôi vẫn ra chân cầu Chà Và đợi đến khuya cũng không thấy chị ta đến rước con nên tôi trình báo với bác Bảy (tổ trưởng KP1 – PV). Tạm thời để bé ở lại với chúng tôi trong thời gian cơ quan chức năng tìm kiếm người thân của bé".

Khi được hỏi năm nay bao nhiêu tuổi thì hai đứa trẻ chỉ lắc đầu bảo không biết. Ngay cả tên ba mẹ, nhà ở đâu các em cũng không nhớ rõ. Điều duy nhất mà chúng nhớ là ở nhà mẹ buôn bán cà phê, bố làm nghề giao hàng.

Anh Nam cho biết thêm, khi gửi con thì mẹ của hai đứa mặc quần áo màu đen, người thấp bé, khoảng chừng 30 tuổi. Trong suốt hai tháng qua, ngày nào anh Nam cũng đưa đội lân đến chỗ cũ để tập nhưng chưa một lần gặp lại người phụ nữ ấy.

Cũng trong 2 tháng vừa qua, người trong đội lân phát hiện hai bé có biểu hiện châm phát triển. Bé Hiền rất ít nói, hỏi đến việc gì em cũng không biết. Nếu có trả lời cũng chỉ trả lời chậm từng chút hoặc la lớn không rõ chữ. Bé Mến thì nói nhiều hơn nhưng khi hỏi cùng một câu hỏi nhiều lần thì em trả lời rất khác nhau. Bên cạnh đó, em không thể ngồi yên và đi vệ sinh luôn ra quần chứ không biết tự tìm nơi để đi, mọi người phải tập cho em rất nhiều lần.

Trong khi Mến một mực không chịu về nhà thì Hiền thường xuyên gọi mẹ. Kể cả lúc vui chơi cùng bạn bè bé vẫn thường xuyên trốn vào một góc nhỏ gọi mẹ, khiến ai nhìn thấy cũng xót xa.

Vì hiện tại cả hai bé đều không có giấy khai sinh nên không thể đến trường. Anh Nam chỉ có thể gửi hai bé vào một trường học gần đó để các em được học chữ. Trong thời gian sắp tới, nếu người thân không đến nhận lại đứa trẻ thì anh Nam sẽ giữ Hiền và Mến lại chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khu phố 1, phường 13, quận 8 (TP.HCM) trả lời trên báo Phụ Nữ TP.HCM: "Anh Nam đã dẫn hai bé trai đến trình báo với tôi về sự việc trên. Tạm thời, anh Nam đang nuôi giữ hai bé trai này, chờ người nhà các bé đến đón về. Tôi cũng đã báo cáo trường hợp này lên phường và chờ cấp trên xử lý nếu như thời gian tới người thân của hai bé vẫn không đến nhận".