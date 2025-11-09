Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Đang chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy, hơn 50 m2 mặt đường cùng một số cọc tiêu bằng nhựa bị hư hỏng, sáng 9/11.

Theo báo VietNamNet, khoảng 9h sáng 9/11, xe đầu kéo mang biển số Hà Tĩnh, kéo theo rơ-moóc 74R-003.xx, di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km577+600, thuộc địa phận xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), xe bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện lửa bùng lên ở phần đầu xe, tài xế lập tức tấp vào lề đường tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Chỉ khoảng 10 phút sau, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ cabin. Tài xế sau đó trình báo lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamNet.

Theo báo Dân Trí, nhận tin báo, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để dập lửa, phân luồng giao thông.

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cabin xe đầu kéo cùng một số hàng hóa bị thiêu rụi, khoảng 50m2 mặt đường và một số cọc tiêu phân làn bằng nhựa hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

