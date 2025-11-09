Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Đời sống 09/11/2025 17:39

Đang chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy, hơn 50 m2 mặt đường cùng một số cọc tiêu bằng nhựa bị hư hỏng, sáng 9/11.

Theo báo VietNamNet, khoảng 9h sáng 9/11, xe đầu kéo mang biển số Hà Tĩnh, kéo theo rơ-moóc 74R-003.xx, di chuyển trên cao tốc Vũng Áng - Bùng theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km577+600, thuộc địa phận xã Kỳ Hoa (tỉnh Hà Tĩnh), xe bất ngờ bốc cháy. 

Phát hiện lửa bùng lên ở phần đầu xe, tài xế lập tức tấp vào lđường tìm cách dập lửa nhưng bất thành. 

Chỉ khoảng 10 phút sau, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ cabin. Tài xế sau đó trình báo lực lượng chức năng. 

Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamNet. 

Theo báo Dân Trí, nhận tin báo, đơn vị quản lý cao tốc phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường để dập lửa, phân luồng giao thông. 

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được khống chế. 

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cabin xe đầu kéo cùng một số hàng hóa bị thiêu rụi, khoảng 50m2 mặt đường và một số cọc tiêu phân làn bằng nhựa hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 

Hải Phòng: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng tại phường Lê Chân

Hải Phòng: Giải cứu 3 người mắc kẹt trong vụ cháy lúc rạng sáng tại phường Lê Chân

Đến sáng cùng ngày, 3 người được giải cứu đã an toàn, gồm: bà N.T.H (SN 1948), bà P.T.P (SN 1969) và cháu D.G.B (SN 2020).

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe tải tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng ngày 10/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' sau công việc 'xuôi chèo mát mái', tiền tài 'thu về như nước', tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 10/11/2025, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Hà Tĩnh: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 9/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 9/11/2025, 3 con giáp túi tiền 'rủng ra rủng rỉnh', phúc lộc đầy nhà, sớm sắm vàng, sắm bạc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Tin mới nhất về bão Fung-Wong: Mạnh lên siêu bão, chuẩn bị đi vào Biển Đông

Xã hội 7 giờ 10 phút trước
Trọn nửa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp cơ hội vàng đến tay, Tài Lộc cực vượng, Phú Quý tràn đầy, giàu càng thêm giàu, sống trong Phú Quý

Trọn nửa tháng 11 dương lịch, 3 con giáp cơ hội vàng đến tay, Tài Lộc cực vượng, Phú Quý tràn đầy, giàu càng thêm giàu, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (10-11-12/11), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (10-11-12/11), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Đời sống 9 giờ 4 phút trước
Thần Tài báo mộng giàu sang cho 3 con giáp từ ngày 10/11 đến ngày 20/11, Tài Lộc tăng vùn vụt, mã đáo thành công, phúc trạch an khang, tương lai huy hoàng

Thần Tài báo mộng giàu sang cho 3 con giáp từ ngày 10/11 đến ngày 20/11, Tài Lộc tăng vùn vụt, mã đáo thành công, phúc trạch an khang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Tử vi thứ Hai 10/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Tử vi thứ Hai 10/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ hồng phúc sâu dày, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của kéo nhau ra đi

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

TP.HCM: Người đàn ông tập thể dục tử vong khi băng qua đường và chạm với xe tải 

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Thanh Hóa: Xe ô tô 7 chỗ tông vào xe đầu kéo trên cao tốc, tài xế tử vong, 3 người khác bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/11/2025: Người mua vàng nhẫn lỗ cao hơn vàng miếng

Công an TP.HCM bắt tạm giam và lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt, chủ trang 'Dù Bầu Trời'

Công an TP.HCM bắt tạm giam và lấy lời khai TikToker Đoàn Quốc Việt, chủ trang 'Dù Bầu Trời'

Bộ Công an đã kê biên hai bất động sản hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường

Bộ Công an đã kê biên hai bất động sản hơn 320 tỉ đồng của Hoàng Hường

Kỳ tích liên tục xuất hiện: Cả 3 người đều sống sót sau 2 ngày trôi dạt trong tâm bão Kalmaegi

Kỳ tích liên tục xuất hiện: Cả 3 người đều sống sót sau 2 ngày trôi dạt trong tâm bão Kalmaegi