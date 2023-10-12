Người dân xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong giai đoạn phân hủy nặng bờ sông Lam.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sáng 12-10, tin từ Công an huyện Nghi Xuân cho biết đơn vị này đang phát đi thông báo tìm kiếm tung tích nạn nhân trôi dạt vào bờ sông Lam tới các cơ quan chức năng và truyền thông 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Thi thể người phụ nữ được người dân phát hiện bên bờ sông - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, sáng 10-10, trong lúc đánh bắt cá, người dân xã Xuân Hội phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng trôi dạt vào bờ sông Lam, đoạn chảy qua cửa biển Cửa Hội, thuộc địa phận thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, theo công an, người chết không mang theo giấy tờ tùy thân, là nữ giới. Thi thể đang trong quá trình phân hủy nặng, không thể nhận diện được.

Nạn nhân tóc ngắn, chấm bạc, cao khoảng 1,5 m, độ tuổi ước chừng 50 đến 60 tuổi (hoặc có thể độ tuổi khác). Phía ngoài mặc quần áo tràng (kiểu áo phật tử) màu xanh nhạt, bên trong mặc áo nỉ dài tay màu tím. Sau lưng áo có dòng chữ “Nam mô a di đà Phật” màu vàng, ngực áo có hình hoa sen màu vàng và in dòng chữ “A di đà Phật”.

Công an Hà Tĩnh đang tìm tung tích nạn nhân tại khu vực bờ biển xã Xuân Hội - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Ai là thân nhân hoặc biết được tung tích nạn nhân thì báo tin hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), số điện thoại điều tra viên- Nguyễn Văn Luận: 0975672113.

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