Phan Quang Tâm đột nhập vào nhà để trộm cắp giấy tờ thế chấp, khi bị phát hiện, đối tượng đã đâm chủ nợ để thoát thân.

Dẫn theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, chiều 20/9, nguồn tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tạm giữ đối tượng Phan Quang Tâm (35 tuổi, quê quán xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ; trú tại xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) về hành vi dùng dao đâm một người dân trên địa bàn xã Lâm Trung Thủy.

Trước đó, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, anh Trần Huy Sô (trú tại thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy) vừa ngủ dậy thì phát hiện một người đàn ông mặc bộ đồ đen, đeo găng tay đen ở trong nhà của mình.

Nghi là kẻ gian lẻn vào nhà trộm cắp tài sản, anh Sô liền hô hoán rồi cùng người nhà và hàng xóm vây bắt người đàn ông này.

Theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, khi anh Sô đi ra ban công nhà và bắt gặp thì Tâm nói dối là đi ăn trộm, bị đuổi nên leo lên đây để trốn. Sợ anh Sô báo công an, Tâm đã dùng dao đâm chủ nhà để bỏ chạy. Anh Sô hô hoán và được hàng xóm giúp đỡ, bắt giữ Tâm. Anh Sô sau đó được người nhà đưa đi điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Công an huyện Đức Thọ lấy lời khai của đối tượng Phan Quang Tâm - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

tại Công an huyện Đức Thọ, Phan Quang Tâm khai nhận: cách đây khoảng 1 tháng, Tâm đến nhà anh Trần Huy Sô (thôn Trung Đông, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) vay 50 triệu đồng và cầm cố căn cước công dân cùng bằng lái xe. Do cần giấy tờ để vào Nam nhưng chưa có tiền trả nợ, Tâm đã nảy sinh ý đồ đột nhập nhà anh Sô để lấy trộm lại giấy tờ và tài sản.

Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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