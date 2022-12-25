Hà Nội: Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm bốc mùi, đang phân hủy chuẩn bị... lên bàn nhậu

Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện, ngăn chặn trên 2,3 tấn thực phẩm không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, nấm mốc.

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, khoảng 13h chiều ngày 24/12/2022, Đội 4 - Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Đội 2 Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Công an phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm kiểm tra tại cơ sở kinh doanh động vật tại 46 Trần Nhật Duật do ông Nguyễn Bật T. (SN: 1985, quê Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên) làm chủ. Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng hàng hóa không có nguồn gốc chứng từ.Ảnh: Công an TP Hà Nội. Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ nửa tấn nầm lợn không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, nấm mốc.

Theo báo Giáo Dục và Thời Đại, đối tượng T. khai nhận sản phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, bán lại cho các quán ăn, lẩu nướng tại Hà Nội để kiếm lời. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hoá liên quan và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Kiểm tra số lượng hàng hóa không có nguồn gốc chứng từ. Ảnh: Công an TP Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện số lượng thực phẩm có dấu hiệu đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, thậm chí là nấm mốc.

Chủ số hàng hóa này, ông Nguyễn Bật T không xuất trình được bất kì hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến nguồn gốc số thực phẩm trên. Toàn bộ lô hàng có dấu hiệu bị hư hỏng. Ông T khai nhận, số nầm lợn này được đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, định bán lại cho các nhà hàng, quán ăn, lẩu nướng trên địa bàn Hà Nội, ăn chênh lệch khoảng từ 10 đến 20 nghìn đồng/kg nầm. Ảnh minh họa: Internet Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội cho biết: “Các sản phẩm này đều đã có dấu hiệu bị hư hỏng, nếu không được lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời, rất dễ bị tuồn ra thị trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí là ngộ độc”. Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hoá liên quan để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

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