Hà Nội: Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm bốc mùi, đang phân hủy chuẩn bị... lên bàn nhậu

Đời sống 25/12/2022 15:00

Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện, ngăn chặn trên 2,3 tấn thực phẩm không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, nấm mốc.

 

Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, khoảng 13h chiều ngày 24/12/2022, Đội 4 - Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp cùng Đội 2 Cục Quản lý thị trường Hà Nội, Công an phường Đồng Xuân - Hoàn Kiếm kiểm tra tại cơ sở kinh doanh động vật tại 46 Trần Nhật Duật do ông Nguyễn Bật T. (SN: 1985, quê Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên) làm chủ.

Hà Nội: Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm bốc mùi, đang phân hủy chuẩn bị... lên bàn nhậu - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng hàng hóa không có nguồn gốc chứng từ.Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ nửa tấn nầm lợn không có hoá đơn chứng từ, không được kiểm định chất lượng đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối, nấm mốc.

Theo báo Giáo Dục và Thời Đại, đối tượng T. khai nhận sản phẩm được thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, bán lại cho các quán ăn, lẩu nướng tại Hà Nội để kiếm lời. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hoá liên quan và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm bốc mùi, đang phân hủy chuẩn bị... lên bàn nhậu - Ảnh 2
Kiểm tra số lượng hàng hóa không có nguồn gốc chứng từ. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện số lượng thực phẩm có dấu hiệu đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, thậm chí là nấm mốc.

Chủ số hàng hóa này, ông Nguyễn Bật T không xuất trình được bất kì hóa đơn, chứng từ nào liên quan đến nguồn gốc số thực phẩm trên.

Hà Nội: Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm bốc mùi, đang phân hủy chuẩn bị... lên bàn nhậu - Ảnh 3
Toàn bộ lô hàng có dấu hiệu bị hư hỏng.

Ông T khai nhận, số nầm lợn này được đối tượng thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó, định bán lại cho các nhà hàng, quán ăn, lẩu nướng trên địa bàn Hà Nội, ăn chênh lệch khoảng từ 10 đến 20 nghìn đồng/kg nầm.

Hà Nội: Thu giữ hơn 2 tấn thực phẩm bốc mùi, đang phân hủy chuẩn bị... lên bàn nhậu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường, CATP Hà Nội cho biết: “Các sản phẩm này đều đã có dấu hiệu bị hư hỏng, nếu không được lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời, rất dễ bị tuồn ra thị trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, thậm chí là ngộ độc”.

Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ hàng hoá liên quan để tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

12 giờ truy bắt đối tượng máu lạnh cướp đoạt 2 mạng người bằng nhiều nhát dao chí mạng trong đêm do hận thù mù quáng

12 giờ truy bắt đối tượng máu lạnh cướp đoạt 2 mạng người bằng nhiều nhát dao chí mạng trong đêm do hận thù mù quáng

Tại hiện trường vụ việc, đối tượng được xác định ra tay dã man và tàn độc cướp đi sinh mạng hai người khỏe mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội thực phẩm bẩn thu giữ thực phẩm bẩn

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 29 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 29 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Danh tính nam sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong