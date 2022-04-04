Một học sinh THCS vừa được phát hiện tử vong sau khi rơi từ tầng 18 chung cư The Vesta (Hà Đông, Hà Nội) xuống khu vực giếng trời tại tầng 2 của tòa nhà.

Thông tin trên Người Lao Động, chiều 4/4, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ một nam sinh rơi từ tầng cao toà chung cư trên địa bàn xuống tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần trưa, người dân phát hiện một thiếu niên tại tầng 18 tòa V4 - chung cư The Vesta (thuộc địa bàn phường Phú Lãm, quận Hà Đông) bất ngờ rơi xuống.

Chung cư The Vesta - nơi xảy ra vụ việc - (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thông tin với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hà Đông (Hà Nội) cũng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

"Nạn nhân là nam sinh đang học lớp 8 Trường THCS Lê Hồng Phong. Nạn nhân được xác định rơi từ tầng 18 xuống. Hiện nhà trường đang thăm hỏi và động viên gia đình nạn nhân", vị lãnh đạo thông tin.

Thời điểm xảy ra vụ việc, người dân sinh sống tại đây nghe tiếng động lớn tại khu vực giếng trời, tầng 2 của tòa nhà. Khi tiến đến gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể một thiếu niên.

Sau khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Đến 14h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa khỏi hiện trường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến nam sinh rơi từ trên cao xuống. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Vụ nam sinh nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh: 'Nếu ba mẹ lạc đường, hãy nắm tay, hãy chỉ dẫn...' Mở đầu bài viết của mình, hot mom Trần Thu Hà gây chú ý khi bàn về vụ việc nam sinh tự tử, để lại thư tuyệt mệnh, đang gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-nguoi-dan-ta-hoa-phat-hien-mot-nam-sinh-lop-8-roi-tu-tang-18-chung-cu-xuong-tu-vong-460221.html