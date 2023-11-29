Hà Nội: Giải cứu thành công 4 công nhân mắc kẹt trong đám cháy nhà xưởng sản xuất thuốc thú y

Khoảng 15h 34 phút ngày 29-11, xảy ra cháy tại xưởng sản xuất thuốc thú y thuộc Cụm Công nghiệp Liên Phương. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng giải cứu 4 công nhân mắc kẹt.
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Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, chiều 29/11, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hà Nội) thông tin, đơn vị vừa giải cứu 4 công nhân mắc kẹt trong đám cháy nhà xưởng sản xuất thuốc thú y ở Cụm công nghiệp Liên Phương, huyện Thường Tín.
Cụ thể, khoảng 15h34 cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại xưởng sản xuất thuốc thú y.
Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động 4 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Thường Tín và Đội chữa cháy & CNCH khu vực số 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP) cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Tại hiện trường, khu vực xảy ra cháy là nhà xưởng có diện tích khoảng 500m2, kết cấu khung thép, mái tôn phục vụ sản xuất, bảo quản thuốc thú y.
Theo thông tin từ An Ninh Thủ Đô, ngay khi tiếp cận hiện trường đám cháy, qua trinh sát và khai thác thông tin, Chỉ huy chữa cháy nhanh chóng phân công cán bộ, chiến sỹ triển khai các đội hình tìm kiếm người bị nạn còn mắc kẹt trong đám cháy đồng thời triển khai chữa cháy, ngăn chặn cháy lan.
Với sự nỗ lực triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 16h26 phút cùng ngày đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế, qua đó đã bảo vệ, không để cháy lan ra khoảng 350m2 còn lại của nhà xưởng và các nhà xưởng lân cận, đồng thời cứu 3 nạn nhân và hướng dẫn 1 người mắc kẹt trong đám cháy ra bên ngoài an toàn, bàn giao cho lực lượng y tế.
Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, làm rõ.