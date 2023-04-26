Hà Nội: Cận cảnh 3 địa điểm dự kiến trở thành phố đi bộ mới

Đời sống 26/04/2023 13:57

Trong năm 2023-2024, Hà Nội dự kiến sẽ có thêm 3 tuyến phố đi bộ thuộc khu vực 2 quận Ba Đình và Đống Đa.

Dẫn tin từ Báo Quân đội Nhân dân, trong năm nay, UBND quận Đống Đa sẽ lập đề án thực hiện tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết; xây dựng không gian văn hóa, phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tại quận Ba Đình, sau khi khai trương phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã, tiếp tục hoàn thiện đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ hồ Ngọc Khánh (phường Ngọc Khánh). Dự kiến trong quý IV năm 2023, khai trương không gian phố đi bộ hồ Ngọc Khánh.

Cụ thể, UBND quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức lập các không gian văn hóa, tuyến phố chuyên kinh doanh, phố đi bộ trên địa bàn. Theo kế hoạch, năm 2023 quận Đống Đa sẽ lập đề án triển khai tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết; xây dựng không gian văn hóa, phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Năm 2024, quận mở tuyến phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam, kết hợp không gian đi bộ hồ Hoàng Cầu, ga Cát Linh - Hà Đông. 

Hà Nội: Cận cảnh 3 địa điểm dự kiến trở thành phố đi bộ mới - Ảnh 1
Tuyến phố đi bộ Hồ Gươm - Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Các tuyến phố đi bộ, ẩm thực trên liên quan đến địa giới hành chính của 7 phường: Văn Miếu, Văn Chương, Quốc Tử Giám, Trung Liệt, Ô Chợ Dừa, Cát Linh và Ngã Tư Sở. Để có căn cứ xây dựng đề án, quận Đống Đa sẽ tổ chức khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm tại phố đi bộ Hồ Gươm, phố quanh thành cổ Sơn Tây và phố Bùi Viện (TP Hồ Chí Minh).

Đối với quận Ba Đình, sau khi khai trương phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã, UBND quận Ba Đình đang hoàn thiện đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh. Diện tích nghiên cứu khoảng 12 hecta, bao gồm cả 36.000m2 mặt nước hồ Ngọc Khánh, vườn hoa phía đường Nguyễn Chí Thanh hơn 3.800 m2. Dự kiến đến quý IV-2023, khai trương phố đi bộ hồ Ngọc Khánh.

Hiện tại, TP Hà Nội đã có 5 phố đi bộ, gồm: Không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận, khu phố cổ Hà Nội (Hàng Đào - Đồng Xuân, khu bảo tồn cấp 1 phố cổ Hà Nội, khu vực mở rộng phía Nam khu phố cổ Hà Nội), phố Trịnh Công Sơn, phố quanh thành cổ Sơn Tây, phố Trần Nhân Tông và phụ cận.

Trong 5 tuyến phố đi bộ trên, các tuyến thuộc quận Hoàn Kiếm có lợi thế vị trí trung tâm và hình thành từ lâu nên thu hút đông người dân và du khách. Tuyến phố quanh thành cổ Sơn Tây cũng được đánh giá thành công khi sau một năm hoạt động thu hút 42.000 lượt khách.

Dẫn từ Báo Sức khỏe & Đời sống, dưới đây là một số hình ảnh của 3 địa điểm được dự kiến trở thành phố đi bộ mới của Hà Nội trong thời gian tới:

Hà Nội: Cận cảnh 3 địa điểm dự kiến trở thành phố đi bộ mới - Ảnh 2
Sau khi khai trương phố ẩm thực đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã, UBND quận Ba Đình đang hoàn thiện đề án khu phố kinh doanh dịch vụ - đi bộ quanh hồ Ngọc Khánh - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống
Hà Nội: Cận cảnh 3 địa điểm dự kiến trở thành phố đi bộ mới - Ảnh 3
Dự kiến trong quý IV năm 2023, khai trương không gian phố đi bộ hồ Ngọc Khánh - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống
Hà Nội: Cận cảnh 3 địa điểm dự kiến trở thành phố đi bộ mới - Ảnh 4
Năm 2023 quận Đống Đa sẽ lập đề án triển khai tuyến phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết; xây dựng không gian văn hóa, phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống
Hà Nội: Cận cảnh 3 địa điểm dự kiến trở thành phố đi bộ mới - Ảnh 5
Không gian phố đi bộ Văn Miếu - Quốc Tử Giám được người dân vô cùng kỳ vọng - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống
Hà Nội: Cận cảnh 3 địa điểm dự kiến trở thành phố đi bộ mới - Ảnh 6
Năm 2024, quận Đống Đa mở tuyến phố đi bộ Hoàng Cầu - Hào Nam, kết hợp không gian đi bộ hồ Hoàng Cầu, ga Cát Linh - Hà Đông - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

 

Hà Nội: Dự kiến có thêm 3 tuyến phố đi bộ, ẩm thực quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Hà Nội: Dự kiến có thêm 3 tuyến phố đi bộ, ẩm thực quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Các tuyến phố đi bộ, ẩm thực dự kiến mở thuộc địa giới hành chính của 7 phường: Văn Miếu, Văn Chương, Quốc Tử Giám, Trung Liệt, Ô Chợ Dừa, Cát Linh và Ngã Tư Sở.

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