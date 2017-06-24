Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi

Đời sống 24/06/2017 10:35

Tuổi tác không phải là rào cản ngăn cách những cụ bà 70-80 tuổi này dám thử nghiệm phong cách sành điệu. Những bức hình thời trang "cực chất" sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta rằng già không có nghĩa là quên chuyện làm đẹp.

Hầu hết chúng ta đều nghĩ chỉ có những người trẻ mới dám thử những phong cách thời trang khác nhau. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy những tấm hình "cực chất" không thua kém người mẫu của những cụ bà xấp xỉ trăm tuổi dưới đây: 

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 1
Set đồ "trẻ trung" khiến bà cụ trông trẻ ra chục tuổi - Ảnh: Internet

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 2
Nếu ở độ tuổi này, các bạn có chắc chắn dám thử phong cách sành điệu như thế này không? - Ảnh: Internet

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 3
Không hề thua kém một fashionista thực thụ, gu thời trang của bà cụ này khiến các cô gái nể phục - Ảnh: Internet

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 4
Bộ váy dạ hội lỗng lẫy tôn lên vẻ đẹp của thân hình thon thả, kiểu tạo dáng điệu đà chẳng ai dám nghĩ cụ bà đã 90 tuổi - Ảnh: Internet

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 5
Với phong cách cổ điển, trông cụ bà như một "cô gái thập niên 80" nồng nàn và hết sức quyến rũ - Ảnh: Internet

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 6
Dẫu tuổi cao sức yếu và phải ngồi xe lăn những vẫn phải đẹp... - Ảnh: Internet

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 7
Ai nói già là không được thử phong cách "nổi loạn"? - Ảnh: Internet

Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi - Ảnh 8
Sành điệu và gu thời trang "cực chất" khi đi tham dự Tuần lễ thời trang - Ảnh: Internet

Qua những bức hình của các cụ bà có gu thời trang cực chất trên đây, chúng ta có thể nhận ra rằng dù ở bất kỳ độ tuổi nào thì đều có quyền làm đẹp cho bản thân.

Do vậy, hãy sống lạc quan, yêu đời và dám làm những điều chúng ta thích!

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