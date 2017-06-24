Gu thời trang 'cực chất' của những cụ bà trăm tuổi

Tuổi tác không phải là rào cản ngăn cách những cụ bà 70-80 tuổi này dám thử nghiệm phong cách sành điệu. Những bức hình thời trang "cực chất" sẽ thay đổi cái nhìn của chúng ta rằng già không có nghĩa là quên chuyện làm đẹp.

Hầu hết chúng ta đều nghĩ chỉ có những người trẻ mới dám thử những phong cách thời trang khác nhau. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi nhìn thấy những tấm hình "cực chất" không thua kém người mẫu của những cụ bà xấp xỉ trăm tuổi dưới đây:

Qua những bức hình của các cụ bà có gu thời trang cực chất trên đây, chúng ta có thể nhận ra rằng dù ở bất kỳ độ tuổi nào thì đều có quyền làm đẹp cho bản thân.

Do vậy, hãy sống lạc quan, yêu đời và dám làm những điều chúng ta thích!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gu-thoi-trang-cuc-chat-cua-nhung-cu-ba-tram-tuoi-216061.html