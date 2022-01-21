Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo "ăn điểm"

Đời sống 21/01/2022 14:49

Giờ đây, tặng quà Tết không chỉ đơn thuần là quan hệ tình cảm mà còn biểu hiện như một phép ứng xử của đạo lý làm người. Không biết từ bao giờ, phong tục tặng quà Tết đã ăn sâu vào nếp sống của người Việt. Một món quà đẹp, có ý nghĩa sẽ mang lại nhiều niềm vui và may mắn cho người nhận. Vì thế người ta thường rất cân nhắc khi lựa chọn những món quà tặng hay biếu.

Người Việt Nam có tục cẩn thận trong mọi hành động, ứng xử vào ngày Tết để mang lại sự tốt lành, tránh điều xui xẻo cả năm. Đối tượng được biếu thường là Cha Mẹ, các bậc trưởng thượng, sếp hay những người có ân đức với mình như: thầy cô, bác sỹ, tri kỷ,...

Những món quà ý nghĩa:

Khăn, áo mới

Với người già, tấm khăn nhung, mảnh vải đẹp là món quà ý nghĩa. Các cụ ngày xưa tiết kiểm cả năm, mỗi dịp lễ lạt mới dám mang áo mới ra mặc. Qua tấm áo mới, con cháu luôn muốn cầu chúc cho ông bà khỏe mạnh.

Với người yêu, chiếc áo cái khăn nói lên được tình cảm sâu nặng mà đối phương muốn gửi gắm. Hy vọng tình cảm của cả hai sẽ luôn được hạnh phúc, bền lâu.

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 1

Tranh 

Trong dịp Tết người ta cũng thường tặng cho nhau tranh dân gian. Tùy mỗi bức tranh sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Ví dụ: Bức vinh hoa sẽ rất hợp tặng cho vợ chồng mới cưới, chúc họ mau sớm có con.

Cành đào

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 2

Mọi người thường biếu cánh đào để chưng ngày Tết và trừ ma quỷ. Chuyện kể rằng, cây đào là nơi trú ngụ của hai vị thần cai quản lũ quỷ. Khi ma quỷ đến phá phách nhà cửa, người dân chỉ cần chưng cành đào, chúng sẽ sợ mất vía và dạt ra xa. 

Gạo mới

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 3

Tùy theo từng nơi, người dân quê thường đem dăm cân nếp hoặc gạo tám thơm mới gặt để bố mẹ thổi xôi, nấu cơm cúng năm mới. Con cái dâng những món quà này với mong muốn đền đáp công ơn của bậc sinh thành, để bố mẹ no đủ cả năm.

Màu đỏ

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 4

Các món quà màu xuân thường có màu sắc tươi vui. Không phải ngẫu nhiên màu đỏ được ưa chuộng trong dịp này. Đó là màu của bao lì xì, của mảnh hồng điều viết chữ phúc, chữ tâm...Đỏ còn là màu trang phục của các cụ thượng thọ ngày xưa. Sắc đỏ tượng trưng cho điều vui, may mắn, sự hanh thông.

Qủa dưa hấu xanh vỏ đỏ lòng thể hiện sự chân thành của người biếu, mong muốn gửi thông điệp và cầu chúc cho nhau những điều may mắn nhất.

 

Dầu 

Ở Nam Bộ, người dân quê có khi tặng nhau chai dầu ăn thay lời chúc phát tài (dầu = giàu).

Bầu rượu

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 5

Tặng nhau bầu rượu ngon, bởi theo ông bà ta thường nói bầu rượu chính là nơi chứa đựng tinh túy của đất trời. Bầu rượu sẽ mang đến sự sung túc, phồn vinh cho cả nhà trong năm mới. Ngày nay, bầu rượu đã được thay thế bằng chai rượu hiện đại, nhưng ý nghĩa vẫn không có gì thay đổi.

Chó

Nghe tưởng chừng rất vô lý, nhưng những món quà cò hình chú chó hoặc những chú chó con xinh xắn sẽ mang đến rất nhiều may mắn cho gia chủ. Tất nhiên, đối với những gia đình không nuôi chó hoặc đối phương không thích nuôi thú cưng thì bạn không nên lựa chọn.

Trong kinh doanh, tiếng sủa "gâu gâu" của chó nghe như chữ "giàu". Qua món quà này, người ta còn mong muốn sự hợp tác lâu dài, làm ăn suông sẻ.

Bánh chưng

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 6

Hàng xóm láng giềng, họ hàng thân tình thường chọn vài cặp bánh chưng, bánh tét đẹp mang biếu nhau trước Tết. Là loaị bánh tượng trưng cho đất, dùng để cúng tổ tiên, trời đất hy vọng một năm mới đủ đầy.

Giỏ quà bánh kẹo 

Ngày nay những giỏ quà bánh kẹo trở nên phổ biến khi được thiết kế, gói quà rất bắt mắt tỉ mỉ. Bên trong thường có những hộp bánh kẹo, mứt, rượu,...giỏ quà cũng rất đa dạng đáp ứng được từ bình dân đến thượng lưu tùy theo điều kiện và nhu cầu của người mua.

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 7

Lưu ý:

Bạn không nên tặng những món quà như:

Đồng hồ: đồng hồ tượng trưng cho thời gian, trong tiếng hoa "đồng hồ" đọc là "zhong", làm người ta liên tưởng đến cái chết và kết thúc.

Mèo: tiếng mèo kêu người ta dễ liên tưởng đến chữ "nghèo", đến điều xui xẻo.

Thuốc men: nếu bạn tặng thuốc người mê tín sẽ nghĩ ngay đến đau ốm, bệnh tật. Đầu năm bị ốm thì cả năm sẽ không suôn sẻ.

Con mực: dịp Tết không nên tặng mực vì theo dân gian quan niệm nhận "mực" sẽ bị đen đủi cả năm. Tương tự như vậy, cũng không nên tặng "lọ mực" vì người ta sẽ nghĩ rằng bạn đang trù ẻo họ.

Dao, kéo: riêng đối với dịp tết bạn không nên tặng dao kéo bởi vì người xưa quan niệm dao kéo sẽ đem đến sự xung khắc.

Gợi ý 10 món quà ý nghĩa để biếu tặng trong dịp Tết Nguyên Đán đảm bảo 'ăn điểm' - Ảnh 8

Cho và nhận là một hành vi văn hóa, vậy nên cần "có văn hóa tặng quà" và "văn hóa nhận quà". Vốn dĩ người Việt Nam ta luôn cẩn thận trong mọi hành động, ứng xử vào ngày Tết để mang lại sự tốt lành tránh cho cả năm. 

Theo thời gian, mức sống ngày càng cao hơn, nhiều loại bánh trái, quà cáp hiện đại đang dần thay thế những món quà truyền thống. Tuy nhiên, dù chọn quà gì, bạn hãy luôn tặng bằng tấm chân tình, không vụ lợi.

Ảnh minh họa: Internet

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