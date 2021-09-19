[Góc Review] Review ngành quản trị du lịch và lữ hành

Có thể nói rằng quản trị du lịch và lữ hành là ngành có sự ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế. Bởi ngành học này là toàn bộ những kiến thức về quản lý và điều hành du lịch; phân chi công công cho hướng dẫn viên du lịch; tiếp nhận thông tin và liên kết với bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề trong du lịch,...

Quản trị du lịch và lữ hành là một trong những ngành nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên hiện nay. Nếu bạn vẫn chưa biết quản trị du lịch và lữ hành là gì? ngành quản trị du lịch và lữ hành ra làm gì hãy theo dõi ngay bài review ngành quản trị du lịch và lữ hành sau đây để nắm chi tiết nhé

Với các kiến thức tổng quan về du lịch, sinh viên sẽ biết được phong tục, tập quán của cả du khách trong nước và nước ngoài; văn hóa từng vùng miền; quản lý và thiết kế tour; tổ chức sự kiện,...

Tại sao nên học quản trị du lịch và lữ hành

Ngành du lịch ở nước ta đang được đầu tư và đẩy mạnh. Tuy nhiên có không ít người băn khoăn liệu có nên học ngành quản lý dịch vụ du lịch và lữ hành không? Để trả lời câu hỏi này, mời bạn tiếp tục theo dõi tiếp nội dung dưới đây

Chương trình đào tạo hấp dẫn

Phần lớn các sinh viên ngành du lịch đều cảm thấy hào hứng bởi chương trình đào tạo cực hấp dẫn. Họ sẽ được tham gia thực hành làm hướng dẫn viên du lịch, thiết kế tour, tâm lý khách hàng,...Thậm chí là còn có thể tham gia trực tiếp vào các tour du lịch để có thể học hỏi, trau dồi kinh nghiệm về thuyết trình, cách dẫn đoàn, xử lý tình huống,...ở các địa điểm nổi tiếng. Đây là những kỉ niệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên và cũng là những bước đầu tiếp xúc làm quen với công việc sau tốt nghiệp của họ.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Ảnh hưởng của dịch Covid 19 hiện nay chỉ là tạm thời, do đó theo nhận định của nhiều chuyên gia ngành du lịch ở Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ ngày càng lớn khi lượng khách hàng đến du lịch tại nước ta ngày càng đông. Cũng chính như vậy đã có nhiều sự thay đổi, đổi mới và hoàn thiện các dịch vụ, tour, nhà hàng,...nhằm đáp ứng một cách toàn diện nhu cầu của du khách.

Có nên học du lịch và lữ hành không?

Trong năm 2020 vừa rồi, Việt Nam là quốc gia đã kiểm soát dịch rất tốt và được nhiều nước trên thế giới chú ý là điểm đến an toàn và thanh bình. Chính vì điều này đã giúp ngành du lịch Việt Nam có cơ hội lớn với những du khách nước ngoài. Đồng thời đó cũng là thời điểm “vàng” để sinh viên theo học ngành quản trị du lịch và lữ hành có nhiều cơ hội việc làm sau tốt nghiệp. Điều quan trọng đối với bạn lúc này đó là chọn được môi trường đào tạo uy tín để có thể đáp ứng được những yêu cầu của nhà tuyển dụng về kiến thức lẫn kỹ năng nghiệp vụ. Do đó hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình để phát triển một cách toàn diện nhé!

Đa dạng vị trí làm việc

Đối với ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành này có 2 vị trí công việc đặc thù và thông dụng mà bạn có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp là:

Nhân viên hướng dẫn du lịch trong nước hay nước ngoài.

Chuyên viên thiết kế - điều hành các tour du lịch

Bên cạnh đó còn rất nhiều vị trí tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch như lễ tân, phục vụ buồng, ….Hoặc nếu bạn yêu thích công việc giảng dạy thì có thể ứng tuyển vị trí giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề trên khắp cả nước; chủ văn phòng du lịch theo tour;...

Ngành du lịch và lữ hành tại Đông Á Đà Nẵng có gì đặc biệt?

Vấn đề được nhiều sinh viên, phụ huynh quan tâm đó là quản trị du lịch và lữ hành trường nào tốt nhất? Và Đại học Đông Á tự hào là một trong những đơn vị đào tạo chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại khu vực miền Trung. Với gần 10 năm sứ mệnh đào tạo, khoa du lịch đã và đang có những bước chuyển mình trong việc đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Bạn sẽ được đào tạo dưới sự dẫn dắt của đội ngũ thầy cô giáo có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch khi theo học tại Đông Á.

Quản trị du lịch và lữ hành tại Đông Á Đà Nẵng

Để học tốt ngành này, trước tiên bạn hãy chuẩn bị một tinh thần giao lưu, học hỏi tích cực. Ngoài những kiến thức chuyên ngành về nghiệp vụ du lịch bạn sẽ được tham gia trực tiếp vào những chuyến thực hành thực tế tại các doanh nghiệp hay địa điểm du lịch. Đây sẽ là hành trang cần thiết để phục vụ các công việc sau này của bạn như hướng dẫn viên du lịch; thiết kế và điều hành tour; quản trị sự kiện,...

Hy vọng rằng với bài review ngành quản trị du lịch và lữ hành trên đây bạn đã hiểu rõ hơn về ngành “công nghiệp không khói này”. Nếu bạn là người năng động và yêu thích ngành học này tự tin theo đuổi đam mê của mình nhé. Chúc bạn thành công!