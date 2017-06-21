Giảm hóa đơn tiền gas một nửa nhờ những mẹo này

Bếp gas là vật dụng không thể thiếu và dần trở nên thông dụng hơn trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, các bà nội trợ vẫn phải tốn một khoản không hề nhỏ vào tiền gas mỗi tháng. Vì vậy, để giải quyết điều này chị em hãy thử áp dụng ngay các cách sau:

Việc bật tắt bếp liên tục là một trong những lý do khiến tốn nhiều gas. Vì vậy, trước khi nấu chị em nên chuẩn bị sẵn thức ăn cần chuẩn bị sẵn rồi mới bật bếp để không bị gián đoạn quá trình nấu cho đến khi kết thúc. Hơn nữa, việc này cũng sẽ làm giảm tuổi thọ sử dụng của bếp.

Điều chỉnh ngọn lửa vừa phải

Nhiều người nghĩ rằng sẽ nấu nhanh hơn nếu để lửa to nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Trong khi nấu, chị em hãy chú ý điều chỉnh sao cho ngọn lửa vừa với đáy nồi và không bao trùm ra ngoài thành nồi để tránh nhiệt thoát ra nhiều sẽ làm hao gas. Ngọn lửa quá lớn không chỉ tốn gas mà còn làm món ăn lâu chín hơn.

Vệ sinh bếp gas

Sau mỗi lần nấu, chúng ta phải vệ sinh bếp gas để không làm bít đường dẫn gas. Bởi vì, nếu không chùi rửa thường xuyên thì các lỗ khí sẽ dễ bị bít khiến một phần gas thất thoát ra ngoài.

Dùng kiềng chắn gió

Kiềng chắn gió hay còn được gọi là vòng tiết kiệm gas được làm bằng kim loại để bao xung quanh bộ phận đánh lửa. Nó giúp lượng nhiệt không bị phân tán ra ngoài khi nấu và định hướng nhiệt đi thẳng lên đáy nồi.

Không rã đông thực phẩm bằng bếp gas

Nhiều bà nội trợ vì bận rộn đã không rã đông trước khi nấu. Việc nấu trực tiếp thực phẩm đông lạnh bằng bếp sẽ làm phí phạm lượng gas để làm tan lớp nước đá.

Tận dụng nước ấm

Một mẹo nhỏ nữa để giúp các bà nội trợ tiết kiệm gas đó là dùng nước ấm trong bồn nước đặt trên mái nhà để nấu. Cách làm này vừa có thể tiết kiệm gas vừa tận dụng được nguồn nước và tránh lãng phí.

Chọn nồi phù hợp

Những chiếc nồi nhôm, inox đáy mỏng... sẽ giúp tiết kiệm được một lượng gas đáng kể. Bởi vì, chúng ít tốn thời gian để làm nóng và dễ hấp thụ nhiệt hơn. Ngoài ra, chị em cũng nên lưu ý chọn kích cỡ của nồi để lửa không thể tràn qua khỏi thành nồi gây hao phí.

Kiểm tra kỹ bếp gas

Lời khuyên cho người tiêu dùng là nên thường xuyên kiểm tra van điều áp, ống dẫn cao su ... Những mối nơi này rất dễ bị xì hay thất thoát khí gas.

Với những mẹo đơn giản trên, hy vọng sẽ giúp các bà nội trợ có thể tiết kiệm gas hiệu quả và giải quyết được "bài toán" chi tiêu hàng tháng. Chúc chị em áp dụng thành công!