Giải nhiệt cho gia đình ngày hè, dễ dàng trúng 100 triệu với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ

Đời sống 04/06/2021 13:41

Trong bối cảnh hiện nay, mặc dù hạn chế ra đường khi không có việc cần, nhưng người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng trúng 100 triệu đồng khi giải khát với các sản phẩm như Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Number 1 để thanh nhiệt, giải khát giữa ngày hè nắng nóng cực độ.

Đã có hơn 150.000 giải thưởng được trao

Tới thời điểm hiện tại, theo số liệu trên website chương trình Xé ngay trúng liền, đã có hơn 150.000 giải thưởng có giá trị từ 10 ngàn đồng đến 100 triệu đồng được trao cho người trúng thưởng kể từ đầu tháng 4 tới nay. Trong đó, có hàng ngàn người trúng thưởng ít nhất từ 5 lần trở lên và 1 giải triệu phú 100 triệu đồng đã có chủ nhân.

Giải nhiệt cho gia đình ngày hè, dễ dàng trúng 100 triệu với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ - Ảnh 1
Vừa thưởng thức những chai nước giải khát mát lành, tốt cho sức khỏe trước ngày hè nắng nóng cực độ, vừa dễ dàng trúng thưởng là niềm vui mỗi ngày của các bạn trẻ. (Ảnh tư liệu tháng 4/2021)

Kim Liên, sinh viên ĐH Kiến Trúc tại Hà Nội chia sẻ, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên sinh viên đã được nghỉ học, việc làm thêm hè không còn nhiều làm ảnh hưởng tới cuộc sống. “Thời gian qua, mình phải cân đối chi tiêu cho phù hợp, mình lựa chọn các sản phẩm tốt để sử dụng nhưng có kèm chương trình khuyến mãi với các cơ hội trúng thưởng. Hàng ngày mình chọn Trà Dr Thanh để thanh nhiệt trước thời tiết nắng nóng trên 40 độ hiện nay, vừa để tham gia chương trình Xé ngay trúng liền. Mình đã trúng tới hơn 10 lần, số tiền từ 10 ngàn đến 500 ngàn đồng, đây là niềm vui mỗi ngày và nó giúp mình phần nào cuộc sống hiện nay”, Kim Liên hồ hởi cho biết.

Giải nhiệt cho gia đình ngày hè, dễ dàng trúng 100 triệu với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ - Ảnh 2
Người tiêu dùng mua sản phẩm tháng 4/2021.

Anh Nguyễn Hiển, một công nhân bốc vác tại Nghệ An cho biết, giữa thời tiết nắng nóng cực độ như hiện nay, anh thường xuyên uống Number 1 để tăng thêm năng lượng, sức bền mới có thể bám trụ được với công việc nặng nhọc mỗi ngày. “Dù mới chỉ trúng được vài lần số tiền 50 ngàn đồng khi tham gia chương trình, nhưng tôi vẫn hy vọng các mã dự thưởng đó sẽ gặp may ở những lần quay số 100 triệu hay 1.2 tỷ tiếp theo”, anh Hiển tươi cười nói.

Giải nhiệt cho gia đình ngày hè, dễ dàng trúng 100 triệu với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ - Ảnh 3

Tại TP.HCM, khi cả thành phố đã giãn cách theo chỉ thị 15, anh Thành Nhơn (nhân viên văn phòng, quê Bến Tre) cho biết, “Công ty mình đã chuyển sang làm việc work from home, về quê bây giờ cũng phải cách ly do đó tốt nhất là ở lại thành phố. Hàng ngày, để giải khát và tăng cường sức khỏe mình luôn dùng Trà Xanh Không Độ giúp giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi và tham gia chương trình Xé ngay trúng liền, hy vọng có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị trong lúc khó khăn hiện nay”.

Chờ chủ nhân giải thưởng 100 triệu tiếp theo vào cuối tuần

Vào sáng thứ 7, ngày 5/6 tới đây chương trình Xé ngay trúng liền sẽ tổ chức buổi livestream quay số để tìm chủ nhân giải triệu phú 100 triệu thứ 2 của chương trình. Tất cả những mã dự thưởng gửi về chương trình từ ngày 5/5 đến giữa đêm ngày 4/6 sẽ được quay số và có cơ hội trúng 100 triệu giải thưởng từ chương trình.

Giải nhiệt cho gia đình ngày hè, dễ dàng trúng 100 triệu với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ - Ảnh 4
Anh Đặng Phi Trọng, người đã trúng giải triệu phú 100 triệu đồng vào đầu tháng 5 vừa qua. (Ảnh đầu tháng 5/2021)

Trước đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, anh Đặng Phi Trọng (30 tuổi) là thợ điện tại Kon Tum trở thành người đầu tiên trúng 100 triệu đồng từ chương trình khi sử dụng nước tăng lực Number 1. Anh Trọng cho biết số tiền trúng thưởng nhận được là niềm vui và có ý nghĩa rất lớn để gia đình có tiền chữa trị bệnh cho ba anh.

Với số giải thưởng được trao đã lên tới hơn 150.000 giải tới thời điểm hiện nay cho thấy chương trình “Xé ngay trúng liền” đang tạo nên sức hút lớn với người tiêu dùng trên khắp cả nước. Vừa đáp ứng nhu cầu giải khát, thanh nhiệt cơ thể giữa thời tiết khắc nghiệt cực độ của ngày hè, vừa tăng cường sức khỏe lại có cơ hội dễ dàng trúng các giải thưởng giá trị giữa lúc kinh tế và công việc gặp nhiều khó khăn.

Giải nhiệt cho gia đình ngày hè, dễ dàng trúng 100 triệu với Trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ - Ảnh 5
Vẫn còn hàng trăm ngàn giải thưởng giá trị đang chờ người chơi trúng thưởng.

Vẫn còn hơn 100.000 giải thưởng đang chờ đợi người chơi. Đặc biệt, có 02 giải tháng trúng 100 triệu đồng và giải 1.2 tỷ đồng đang chờ đợi người chơi.

Buổi livestream quay số trúng giải triệu phú 100 triệu tiếp theo sẽ diễn ra vào 10h sáng ngày 5/6 và 5/7. Buổi quay số trúng thưởng 1.2 tỷ đồng sẽ được livestream trực tiếp trên fanpage của Trà Dr Thanh vào 10h ngày 5/7.

Theo dõi buổi livestream tiếp theo tại: https://www.facebook.com/trathanhnhietDr.Thanh 

Để dự thưởng, người tiêu dùng mua sản phẩm như: Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1, Nước tăng lực Number 1 Chanh Dâu, Nước uống vận động Number 1 Active, Sữa đậu nành Number 1 Soya để giải khát.

Tiếp đó, xé nhãn chai, nhập mã dự thưởng vào tổng đài 6020 hoặc trên website www.xengaytrunglien.com 

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