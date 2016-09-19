Giải đáp tò mò: Vì sao kem sữa chua Subo trở thành “hiện tượng” khuấy đảo giới học trò?

Đời sống 19/09/2016 17:26

Gần đây bạn bè hay nhắc đến một món ăn vặt giúp giải nhiệt trong mùa nóng bức này: kem sữa chua. Hôm nay tớ sẽ mua một cây ăn thử để xem vì sao kem sữa chua này lại khiến mọi người “say đứ đừ” như thế!

Kem sữa chua có cái tên đáng yêu là Subo, là sản phẩm của Vinamilk, thương hiệu quốc gia dẫn đầu về các sản phẩm sữa, sữa chua tại Việt Nam đó các bạn. Và giá Subo rất hợp túi tiền học trò chúng ta nha: chỉ có 3.000 đồng mà thôi. Có 4 huơng vị là sữa chua thuần túy, Cam, Dâu và Vải để bạn lựa chọn theo ý thích. 

Subo dạng ống, cầm rất vừa tay, ăn cũng vừa miệng nữa. Chỉ việc xé đầu bao bì, đẩy lên từ từ để ăn. Vừa dễ thao tác, vừa không lo sữa chua chảy dính vào tay như kem que thông thường nữa. 

Trên bao bì có in hình chú bò sữa Subo siêu cute, in ấn màu sắc vui nhộn, sắc nét, nhìn thật hút hồn. Xé một đường theo huớng dẫn để phần kem sữa chua lộ ra, tớ bắt đầu nghe vị sữa chua mát lạnh cùng mùi trái cây tỏa lên.

Cắn vào một miếng! Wow! Kem sữa chua cứng cứng, dẻo quánh, mịn mướt, chứ không sồn sột, toàn đá như các loại yaourt đá thông thường tớ hay thấy! Cảm giác Subo thật nhiều sữa chua, thật nhiều dinh dưỡng. Thật không hổ danh là sản phẩm của Vinamilk. Kem sữa chua Subo tan đến đâu, mát lạnh đầu lưỡi đến đó, chua chua ngọt ngọt, béo béo thơm sữa, kèm vị trái cây nhiệt đới, ngon tuyệt đỉnh. Ăn xong, chép miệng, cổ họng vẫn còn thoang thoảng mùi sữa chua. Lưu luyến và hấp dẫn.

P/S: Thêm một lý do khiến bạn không thể bỏ qua khi thuởng thức kem sữa chua Subo trong tháng 9 này là ngoài việc được ăn ngon thì còn được tặng phụ kiện đẹp nữa. Đó chính là dây đeo đa năng Subo – một phụ kiện cũng đang làm mưa làm gió trong giới học đường nhờ nội dung ngộ nghĩnh trên mặt dây cùng tính tiện lợi và có thể làm dây chuyền, móc khóa, phụ kiện cho balo, túi xách. 

Tớ đã sưu tập được 1 dây đeo có nội dung “Đẹp trai lỗi tại ai!” Dây đeo này đang là phụ kiện siêu cá tính mà bạn bè nhìn vào ai cũng trầm trồ đó. 

Ngoài ra còn có những dây đeo có nội dung cá tính khác như “Soái ca chính là ta”, “Xinh gái có gì sai trái”, “Một mí đầy ý chí”. Chỉ cần mua 10 cây kem sữa chua Subo là có ngay 1 dây đeo thế này đó!

Từ nay đến hết ngày 10/10/2016 (hoặc đến khi hết sản phẩm khuyến mãi), khi mua 10 cây kem sữa chua Subo, bạn sẽ đuợc tặng ngay 1 dây đeo đa năng cá tính.

Hãy sưu tập trọn bộ 10 dây đeo độc đáo để khẳng định cá tính với bạn bè từng ngày, bạn nhé!

Sản phẩm có bán tại các điểm bán kem Vinamilk, siêu thị, cửa hàng giới thiệu sản phẩm Vinamilk trên toàn quốc

PV

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