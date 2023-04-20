Giải cứu cô gái sau 11 năm bị bạn lừa bán sang Trung Quốc

Sau 11 năm bị người quen lừa bán và ép lấy chồng Trung Quốc, cô gái 33 tuổi người Quảng Nam đã trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

Theo thông từ Người lao động, trưa 20-4, chị N.T.N. (SN 1990; trú huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã được lực lượng chức năng đưa về đến quê, kết thúc 11 năm sống trong khổ cực, tủi hổ do bị kẻ xấu bán cho người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ. Chị N.T.N. đã được lực lượng chức năng đưa về đến tỉnh Quảng Nam vào trưa 20-4. Ảnh: Người lao động Năm 2012, chị N. khi đó 22 tuổi bị một số đối tượng cùng địa phương hứa hẹn sẽ đưa ra Hà Nội và sắp sếp cho một công việc lương cao. Do thiếu hiểu biết và tin tưởng đồng hương, chị N. bị các đối tượng dẫn qua biên giới và bán cho một người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.

Tại đây, chị N. thường xuyên bị gia đình nhà chồng đánh đập, hành hạ. Không chịu nỗi cảnh tủi nhục, đến năm 2021, chị N. đã bỏ trốn và được một phụ nữ Trung Quốc cưu mang. Cuối năm 2022, chị N. tự mày mò được cách cài đặt và sử dụng ứng dụng mạng xã hội, qua đó đã tham gia các hội nhóm mua bán, trao đổi thông tin của người Quảng Nam để đăng bài nhờ tìm thông tin của người nhà. Bài đăng của chị N. được nhiều người quan tâm, chia sẻ rộng rãi, có người còn nhiệt tình tìm về địa chỉ của gia đình chị N.

Dẫn theo thông tin từ VOV, sau khi nhận thông tin gia đình chị N. cung cấp, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Đối ngoại Bộ Công an trao đổi thông tin, đề nghị lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu nạn nhân. Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Nam cũng điều tra, khởi tố vụ án mua bán người, truy xét bắt giữ được nhóm đối tượng lừa bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, hiện đang tiếp tục tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân bị nhóm đối tượng lừa bán. Đến đầu năm 2023, chị N. được Công an tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc giải cứu, chăm sóc và trao đổi với Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) để tiếp nhận nạn nhân. Cơ quan chức năng cũng phối hợp hoàn thiện các thủ tục, bàn giao Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Tổ chức trẻ em Rồng Xanh để hỗ trợ nạn nhân trở về với gia đình./. Công an Móng Cái phối hợp tiếp nhận nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Ảnh: VOV

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