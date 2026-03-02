Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng

Đời sống 02/03/2026 08:59

Hôm nay, ngày 2/3/2026, giá vàng thế giới tăng mạnh trước những xung đột ở Trung Đông. Giá vàng trong nước cũng đã tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng mỗi lượng.

 

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 185,6 triệu đồng, bán ra 188,6 triệu đồng. ACB tăng mỗi lượng vàng miếng SJC thêm 1,5 triệu đồng, mua vào lên 185,5 triệu đồng, bán ra 188,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng thêm 1,6 triệu đồng, mua vào lên 185,6 triệu đồng, bán ra 188,6 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 1,6 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 185,4 triệu đồng, bán ra 188,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng, mua vào 185,5 triệu đồng, bán ra 188,5 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 2/3/2026: Tăng thêm 1,5 - 1,6 triệu đồng/lượng, tiến sát mốc 189 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ 30 ngày 2/3, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay ở thị trường châu Á mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 5.364 USD/ounce, tăng khoảng 86 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Dòng tiền chảy vào vàng giúp kim loại quý đang lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua và đang hướng tới vùng đỉnh lịch sử trên mốc 5.600 USD/ounce.

Không chỉ vàng, giá bạc hôm nay cũng nhảy vọt hơn 2% lên 96 USD/ounce, cao nhất trong nhiều ngày qua.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng vọt trong bối cảnh xung đột ở khu vực Trung Đông leo thang. Chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đẩy căng thẳng lên cao, nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng sẽ hưởng lợi trong ngắn hạn trước những thông tin về căng thẳng địa chính trị. Giá kim loại quý sẽ biến động với biên độ lớn trong thời gian ngắn, gây rủi ro cho những nhà đầu tư "lướt sóng" ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 28/2/2026: Tăng 2,4 triệu đồng trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 28/2/2026, giá vàng trong nước tăng mạnh trong tuần nhưng người mua vẫn lỗ khi chênh lệch giá mua bán cao hơn.

