Giá vàng hôm nay, ngày 16/4/2026: Vàng SJC quay đầu giảm, mua vào- bán ra chênh nhau 4 triệu đồng

Hôm nay, ngày 16/4/2026, giá vàng thế giới đảo chiều đi xuống khi nhà đầu tư bán chốt lời sau hai ngày tăng giá khá mạnh.

Theo báo Thanh Niên, sáng nay (16/4), giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu đi xuống. Cụ thể, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,5 triệu đồng ở chiều mua vào, xuống 168,5 triệu đồng và giảm 1 triệu đồng ở chiều bán ra, còn 172,5 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch giá mua và bán tại SJC lại bị đẩy lên 4 triệu đồng/lượng từ mức 3 triệu đồng trước đó. Điều này đẩy người mua lập tức lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng khi mua vào.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC được giảm 1,5 triệu đồng khi mua vào 168,2 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng còn 172,2 triệu đồng. Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng bằng vàng miếng, lên 4 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý cũng giảm vàng nhẫn 1,1 triệu đồng khi mua vào xuống 168,5 triệu đồng, bán ra 171,5 triệu đồng…

Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 16/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.802 USD/ounce, giảm mạnh 70 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.872 USD/ounce).

Giá vàng hôm nay đi xuống do hoạt động chốt lời từ các nhà giao dịch ngắn hạn. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường sau khi kim loại quý này chạm mức giá cao nhất trong ba tuần qua (4.872 USD/ounce).

Tuy nhiên, đà giảm của giá vàng được hạn chế nhờ các quỹ đầu cơ ngày càng bi quan về đồng USD, khi triển vọng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran cùng khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình đã làm suy yếu đáng kể sức mạnh của đồng bạc xanh.

Chỉ số USD Index đã giảm 1,9% trong tháng 4, sau khi tăng 2,4% trong tháng 3 – giai đoạn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc thảo luận về giải pháp cho xung đột.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô giao dịch quanh mức 92,5 USD/thùng, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ổn định ở mức khoảng 4,25% cũng tác động đáng kể đến xu hướng của giá vàng.

Các nhà phân tích nhận định diễn biến giá vàng trong những ngày tới sẽ phụ thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.

