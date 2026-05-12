Giá vàng hôm nay, ngày 12/5/2026: Bất ngờ bật tăng mạnh, mỗi lượng thêm 1,8 - 2,3 triệu đồng

Đời sống 12/05/2026 09:04

Hôm nay, ngày 12/5/2026 giá vàng thế giới bất ngờ bật tăng mạnh khi căng thẳng giữa Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, kết hợp với diễn biến lãi suất trái phiếu Mỹ và giá trị đồng USD.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 164 triệu đồng, bán ra 167 triệu đồng. ACB tăng 2,3 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, lên 164,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 167,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 164 triệu đồng, bán ra lên 167 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh, Công ty Phú Quý tăng 1,6 triệu đồng mỗi lượng, lên 163,6 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 166,6 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 163,5 triệu đồng, bán ra 166,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 12/5/2026: Bất ngờ bật tăng mạnh, mỗi lượng thêm 1,8 - 2,3 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 12/5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.744 USD/ounce, tăng khoảng 96 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.650 USD/ounce.

Căng thẳng Mỹ - Iran là yếu tố then chốt thúc đẩy đà tăng của giá vàng hôm nay. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran khiến thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng rất mong manh.

Hậu quả là eo biển Hormuz – tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - vẫn bị phong tỏa một phần, duy trì rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,4%, còn đồng USD vẫn giữ sức mạnh nhất định. Sự kết hợp giữa đồng tiền mạnh và lãi suất cao đã phần nào hạn chế đà tăng của giá vàng hôm nay.

Theo giới phân tích, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào chuỗi dữ liệu lạm phát của Mỹ, để dự báo xu hướng của thị trường vàng.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 sẽ được Mỹ công bố vào tối 12/5 theo giờ Việt Nam; tiếp theo là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu giá xuất nhập khẩu.

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