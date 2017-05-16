Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong

Đời sống 16/05/2017 22:10

Tối 16/5, trên đoạn đường Trường Chinh thuộc thành phố Pleiku (Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 nữ sinh tử vong.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 16/5, trên đoạn đường Trường Chinh, khu vực gần chợ Trà Bá, thành phố Pleiku (Gia Lai), sau pha va chạm mạnh giữa 2 ô tô và 1 xe máy. Hậu quả vụ tai nạn khiến một nữ sinh đang học cấp 3 tại một trường trung học trên địa bàn tử vong. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về danh tính và các thông tin nhân thân liên quan nạn nhân xấu số này.

Sau vụ va chạm, chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 81C-12183 bị lật ngược. Chiếc xe ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 81A-02006 văng ra xa nằm tại một góc trên vỉa hè, bị biến dạng nghiêm trọng ở phần đuôi. Riêng xe gắn máy của nạn nhân mang biển kiểm soát 81T2-3541 cũng bị biến dạng nghiêm trọng. 

Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong - Ảnh 1
Sau vụ va chạm mạnh, chiếc ô tô bán tải nằm chổng 4 bánh lên trời - Ảnh: Internet

Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong - Ảnh 2
Xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 81C.12183 - Ảnh: CTV

Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong - Ảnh 3
Một chiếc ô tô màu trắng khác nằm trên vỉa hè bị nát phần đuôi sau -  Ảnh: CTV

Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong - Ảnh 4
Chiếc ô tô trắng mang biển kiểm soát 81A.02006 - Ảnh: CTV

Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong - Ảnh 5
Sau vụ va chạm mạnh, xe máy của nạn nhân bị biến dạng nặng -  Ảnh: CTV

Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong - Ảnh 6
Xe máy của nạn nhân mang biển kiểm soát 81T2.3541 - Ảnh: CTV

 

Gia Lai: Tai nạn giao thông nghiêm trọng, một nữ sinh cấp 3 tử vong - Ảnh 7
Ảnh: CTV

Nguyên nhân cụ thể vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

* Thông tin đang được tiếp tục cập nhật...

 

 

Phó tàu chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Huế chưa kịp về lo đám giỗ cha

Phó tàu chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Huế chưa kịp về lo đám giỗ cha

Lực lượng cứu hộ phải cắt toa tàu tìm thi thể Phó tàu an ninh chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe ben. Nạn nhân đang chuẩn bị về quê lo đám giỗ cho cha thì gặp tai nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn giao thông tại Gia Lai tai nạn giao thông tại Gia Lai ngày 16/5

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 31 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?