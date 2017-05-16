Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 16/5, trên đoạn đường Trường Chinh, khu vực gần chợ Trà Bá, thành phố Pleiku (Gia Lai), sau pha va chạm mạnh giữa 2 ô tô và 1 xe máy. Hậu quả vụ tai nạn khiến một nữ sinh đang học cấp 3 tại một trường trung học trên địa bàn tử vong. Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về danh tính và các thông tin nhân thân liên quan nạn nhân xấu số này.

Sau vụ va chạm, chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 81C-12183 bị lật ngược. Chiếc xe ô tô màu trắng mang biển kiểm soát 81A-02006 văng ra xa nằm tại một góc trên vỉa hè, bị biến dạng nghiêm trọng ở phần đuôi. Riêng xe gắn máy của nạn nhân mang biển kiểm soát 81T2-3541 cũng bị biến dạng nghiêm trọng.